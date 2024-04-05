七央行聯手 測試數位貨幣

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國際清算銀行（BIS）3日宣布「Project Agora」計畫，美國、日本和南韓等七國央行同意加入，將與民間機構共同測試使用代幣化貨幣，以更低成本和更快速度進行跨境交易，象徵朝建立新結算體系跨出一步。

這項計畫已邀請到日本、南韓、英國、法國（代表歐元區）、瑞士和墨西哥的央行，以及代表美國的紐約聯邦準備銀行（NY Fed）參與，將與國際金融協會（IIF）召集的大型商業銀行合作，測試運用代幣化加速、整合跨境支付。三菱日聯已考慮參加，三井住友和瑞穗也在評估中。

七大央行與民間金融機構聯手，將嘗試把代幣化央行貨幣與商業銀行存款整合在同一個可程式化的平台。世界各國正試辦或評估推出央行數位貨幣（CBDC），例如中國大陸就已大規模試辦數位人民幣。

研究員指出，使用代幣化（在區塊鏈上記錄資產），優點在同一筆交易結合了訊息傳遞與支付中的結算部分。

「Project Agora」目標是使跨境支付更順暢、快速，克服因法律、規定、技術要求、營業時間和時區互異而產生的障礙。

全球跨境支付目前主要倚賴SWIFT傳訊系統，整個過程耗費時間和成本，在全球年貿易額超過30兆美元的今天，形成商務往來瓶頸。BIS這項計畫意在發展替代的平台。時間表等細節未定，但據說可能使用區塊鏈技術。