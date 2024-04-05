聽新聞
test
0:00 / 0:00

七央行聯手 測試數位貨幣

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

國際清算銀行（BIS）3日宣布「Project Agora」計畫，美國日本和南韓等七國央行同意加入，將與民間機構共同測試使用代幣化貨幣，以更低成本和更快速度進行跨境交易，象徵朝建立新結算體系跨出一步。

這項計畫已邀請到日本、南韓、英國、法國（代表歐元區）、瑞士和墨西哥的央行，以及代表美國的紐約聯邦準備銀行（NY Fed）參與，將與國際金融協會（IIF）召集的大型商業銀行合作，測試運用代幣化加速、整合跨境支付。三菱日聯已考慮參加，三井住友和瑞穗也在評估中。

七大央行與民間金融機構聯手，將嘗試把代幣化央行貨幣與商業銀行存款整合在同一個可程式化的平台。世界各國正試辦或評估推出央行數位貨幣（CBDC），例如中國大陸就已大規模試辦數位人民幣。

研究員指出，使用代幣化（在區塊鏈上記錄資產），優點在同一筆交易結合了訊息傳遞與支付中的結算部分。

「Project Agora」目標是使跨境支付更順暢、快速，克服因法律、規定、技術要求、營業時間和時區互異而產生的障礙。

全球跨境支付目前主要倚賴SWIFT傳訊系統，整個過程耗費時間和成本，在全球年貿易額超過30兆美元的今天，形成商務往來瓶頸。BIS這項計畫意在發展替代的平台。時間表等細節未定，但據說可能使用區塊鏈技術。

日本 美國 貨幣

延伸閱讀

CITIZEN最霸氣飛行表報到！大表徑兼備兩地時區功能 戴上手就是帥

從一盤不划算生意到停車場龍頭 大巨蛋、家樂福到八成醫院找它

經濟日報社論／善用金融科技 落實綠色永續

台灣虛擬幣亂象／台灣監管框架 宜師法國外

相關新聞

美初領失業金人數 高於預期

美國勞工部4日公布，上周首次申領失業給付金人數為22.1萬人，高於市場預估的21.4萬人，也高於前周的21.2萬人，為今...

歐元區景氣復甦 喜中帶憂

歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）終於回到榮枯分界線的50以上，是當地商業活動自去年5月以來首見擴張，但復甦情況並不...

亞馬遜雲端事業 大裁員

電商巨擘亞馬遜金雞母之一的雲端運算事業，正在裁員數百人，主要集中在銷售、行銷與全球服務等部門，是這家科技巨擘為削減成本而...

蘋果下一戰 攻行動機器人

知情人士表示，蘋果公司團隊正在鑽研個人化機器人技術，在放棄電動車計畫後，該領域可能成為該公司的「下一件大事」之一。彭博資...

Fed主席鮑爾強調 「今年某個時候」降息是合適之舉

美國聯準會（Fed）主席鮑爾3日重申，「今年某個時候」開始降息可能是合適之舉，決策者將等待更清晰的通膨降溫跡象出現後再降...

特斯拉狂加薪 留住工程師

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克表示，由於面臨人才爭奪戰，特斯拉一直在提高人工智慧（AI）工程師的薪酬。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。