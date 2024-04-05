歐元區景氣復甦 喜中帶憂

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歐元區3月綜合採購經理人指數（PMI）終於回到榮枯分界線的50以上，是當地商業活動自去年5月以來首見擴張，但復甦情況並不均衡，服務業反彈比預期強勁，製造業卻進一步惡化。

另外，英國上月綜合PMI已連續五個月維持在50之上，經濟可望近期脫離衰退。

路透報導，由標普全球（S&P Global）編制的HCOB歐元區3月綜合PMI最終值，由2月的49.2上升至50.3，高於49.9的初值，也回到象徵景氣榮枯分界線的50以上。歐元區以外的英國，3月綜合PMI由2月的53小降至52.8，略低於初值的52.9，但已是連續第五個月高於50。

歐元區服務業3月PMI由2月的50.2彈升至51.5，高於初值的51.1，為去年6月以來最水準。歐元區上月服務業需求增加，3月新企業指數由2月的49.8，突破榮枯分界至51.4。儘管2日公布的歐元區製造業PMI從2月的46.5降至46.1，已連續21個月低於50，但仍顯示一些暫時性的復甦跡象。

漢堡商業銀行首席經濟學家魯比亞（Cyrus de la Rubia）說，「歐元區服務業已逐漸穩住陣腳」，他表示，當地新企業在連續八個月的枯水期後首見成長，特別鼓舞人心，「受到薪資漲速高於通膨升速的影響，家庭消費力將增強，新企業料將持續成長」。

同日公布的英國3月服務業PMI，終值由53.4的初值下修至53.1，為四個月來最低點；上月製造業PMI從2月的47.5升至50.3，是2022年7月以來首次高於50。

該數據也顯示，英國上月商業活動較法國和德國興旺，但不如義大利和西班牙。

顧問業者RSM英國經濟學家普格（Thomas Pugh）說，「我們預測英國經濟今年將逐漸升溫，通膨降低、利率調降和減稅措施，都將刺激消費」。普格預測英國第1季國內生產毛額（GDP）將成長0.2%，該官方數據將於5月10日公布。