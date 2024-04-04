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美上周首次申領失業金人數增至1月以來最多 連續失業人數減少

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

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美國勞工部4日公布，最新一周（3月30日止）首次申領失業給付人數為22.1萬人，高於預估的21.4萬人，也高於前周的21.2萬人，是今年元月以來最高；但連續申領失業給付（3月23日止）人數為179.1萬人，低於預估的181.1萬人，也低於之前一周的181萬人。

3月裁員人數比去年同期增加0.7%，增幅遠低於元月時的8.8%。

此前一日，ADP機構3日公布，美國3月民間部門就業增加18.4萬人，是去年7月以來最大增量，超過2月時的15.5萬人（修正數），以及經濟學者預估的14.8萬人，顯示勞動市場持續強勁。

跳槽人員的加薪幅度為10%，高於2月的7.6%，這可能不利於聯準會（Fed）抑制通膨。留在原職的勞工薪資年升5.1%，升幅與2月持平。

ADP首度經濟學者理查遜表示，「通膨已在降溫，但我們的數據顯示，產品與服務業的薪資加速上升」。

另外，美國商務部同日公布，2月貿易逆差為689億美元，高於預估及元月時的676億美元。

美國 薪資 通膨

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