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台灣大地震影響供應 外媒：手機和筆電可能漲價

中央社／ 倫敦3日綜合外電報導

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

花蓮發生規模7.2地震，預計未來幾個月智慧技術將變更加昂貴。據估計，全球80%至90%最高端微晶片在台灣生產，這些微晶片是智慧型手機、筆電、汽車和人工智慧領域的重要組件。

英國「地鐵報」（Metro）報導，這起地震造成至少9人死亡、數百人受傷，包括台積電等多家微晶片製造商將員工從廠區撤離後，停工數小時。

雖然聽起來時間不算長，但生產短暫中斷可能會對供應造成重大影響。製造微晶片或半導體是個精密的過程，通常每週7天、每天24小時不間斷運行，持續數週。

大多數受影響的工廠位於台灣西側，遠離震央，但震動可能仍然大到足以摧毀正在生產的整批晶片。

台積電指出：「為確保人員安全，依公司內部程序疏散部分廠區人員，工安系統正常。詳細情況目前尚待確認中。」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，世界已經陷入微晶片短缺的困境，這並不是因為封鎖狀態導致生產放緩，而是因為每個人都在適應居家工作的環境，對智慧型手機、個人電腦和筆電等科技產品需求飆升。

這導致製造商漲價，將增加的成本轉嫁給客戶，以及出貨時間延遲。近年來，半導體平均等待時間有所波動，從2017年3月的約11週增加到2021年1月的15週。

短缺狀況不只影響智慧型手機和筆電，就連汽車製造商也受到供應問題的衝擊，導致新車交貨延期。這意味在車主等待換車時，進入市場的二手車會減少，甚至成為買家競出高價爭奪的對象。

半導體 台積電 地震

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