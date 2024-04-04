快訊

影／花蓮強震驚悚鏡頭！倒車躲地震 下一秒驚見前車遭巨石撞落邊坡

10縣市有感！上午9時29分花蓮壽豐規模4.8淺層地震 最大震度3級

好消息！花蓮強震受困仁和礦區中和礦場 空勤直升機今早吊掛救出6人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
3日花蓮強震擾亂包括台積電在內的公司營運。路透
3日花蓮強震擾亂包括台積電在內的公司營運。路透

▶▶▶不斷更新／0403地震 情況速報

台灣3日發生規模7.2大地震，為25年來最強震，全台各地均有災情，9人不幸罹難，引發國際關注。CNN報導，台灣在生產先進晶片方面扮演關鍵角色，這次的地震也清楚提醒各國，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險。」

報導指出，根據統計，全球90％的先進半導體晶片都由台積電（TSMC）生產，供應給蘋果、高通、英業達和AMD等科技巨頭使用。

台灣3日發生規模7.2強震後，台積電晚間發聲明報平安，稱員工已於震後返回工作崗位，「儘管有部分設備受損影響生產，但主要機台都沒有損傷。」

儘管強震似乎不太可能對半導體供應鏈產生長期影響，但這也清楚提醒各國，「將關鍵的晶片製造業集中在一個既容易發生地震，又是地緣政治緊張的熱點島嶼上，是相當有風險。」近年來，包含美國在內的各國政府和晶片製造商，已投入數十億美元，努力實現晶片生產多樣化，但許多專家仍擔心發展速度不夠快。

紐澤西理工學院數據科學研究所教授巴德（David Bader）表示，這幾乎是一種生存威脅，「現在全世界都在研究半導體設備，（晶片）替我們的生活提供一切動力，無論是開車、用手機通話，甚至是軍事防禦或武器系統、航空公司，一切都使用晶片，如果停止生產，這將是毀滅性的。」

美國投資研究機構CFRA分析師齊諾（Angelo Zino）3日在投資者報告中表示，應該從地震事件提醒投資者，將代工廠集中在一個地區的風險。

巴德稱，「我認為未來幾年我們將處於關鍵時期，直到像台積電這樣的大型晶圓廠選址在地緣政治不像台灣那麼緊張的地區。」

半導體 台積電 地震

延伸閱讀

花蓮大地震／已315起地震 上午6時48分花蓮近海規模4.8地震 最大震度3級

地震人在車廂保命 氣象署：緊握把手或鋼條放低重心

花蓮大地震／晶圓廠受創…經損逾百億 牽動輝達AI晶片製造

英特爾認錯…擴大釋單台積 操刀範圍擴及關鍵平台主要晶片

相關新聞

蘋果APP Store服務中斷！音樂、書籍、影音串流都斷線

彭博資訊報導，蘋果多款應用程式出現服務中斷，包括蘋果商店、蘋果音樂和蘋果TV+等。

地震多、地緣政治緊張 CNN：台積電晶片製造「集中在台」風險高

台灣3日發生規模7.2大地震，為25年來最強震，全台各地均有災情，9人不幸罹難，引發國際關注。CNN報導，台灣在生產先進...

前日本央行政策委員說再升息要等秋天 策略師列日圓疲軟四原因

前日本央行政策委員櫻井真周三受訪表示，日本央行在成功協商放棄大規模刺激計畫的棘手任務後，可能會等到秋季才考慮是否再次升息...

裁員數百人！亞馬遜證實AWS雲端運算事業縮編省成本

亞馬遜的雲端運算事業正在裁員數百人，是這家科技巨擘為削減成本而進行的最新一輪縮編行動。

金融時報：Google考慮推出AI搜尋付費服務

英國金融時報（FT）報導，美國科技巨人Google考慮對向使用旗下人工智慧（AI）進階搜尋功能新服務的客戶收費，如果成真...

市場賭美國經濟強勁將限制降息幅度 三年後利率還在這水準

投資人現在賭的是當美國降息周期結束時，利率將遠高於聯準會（Fed）自己預測的水位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。