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市場賭美國經濟強勁將限制降息幅度 三年後利率還在這水準

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會。美聯社
美國聯準會。美聯社

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投資人現在賭的是當美國降息周期結束時，利率將遠高於聯準會（Fed）自己預測的水位。

目前市場預測到2027年時，聯邦基金利率約為3.6%，遠高於Fed預測的長期利率水位，即2.6%。

投資人如此下注，是因為美國經濟超強，迫使投資人縮小對今年降息幅度的預估；人工智慧快速發展，以及政府支出龐大，已使投資人現在預測的降息幅度遠低於之前的預測。

保德信投資管理公司固定所得部門全球投資策略專家菲利賽斯表示，「市場認為最終利率可能比Fed的預測及最近的經驗都高」。他表示，「關鍵是市場正在依據人工智慧提升生產力，以及政府支出擴張，將帶動經濟成長的背景，來預作反應」。

由於Fed即將開始降息，因此「中性利率」水位已成為焦點。美國1、2月通膨高於Fed預估，且3月製造業景氣意外出現2022年來的首次擴張。

克里夫蘭區聯邦準備銀行總裁梅斯特3日表示，她已將長期利率預測值從2.5%提高到3%。

但即使如此，Fed仍預測今年將降息3碼。主席鮑爾表示，他不認為最近的通膨數據已經顯示通膨趨向2%目標的「整個情況已真正改變」。

目前市場對未來五年的預期通膨率仍一直在2.2%附近。

高盛集團首席經濟學者哈丘斯預測，這次降息的終點水位在3.25-3.5%之間；Fed已經在上調長期利率預測，但上升的速度「比我的預測漸進得多」。

品浩集團全球固定收益部門投資長波以斯（Andrew Balls）表示，市場預測最終利率在3.6%，比他的預期要高。

市場目前預期歐洲央行（ECB）2027-29年時長期利率水位在2-2.25%之間，與長期通膨預期相符。

Fed 投資人 通膨

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