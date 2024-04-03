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免排隊結帳改智慧購物推車 亞馬遜超市棄用Just Walk Out技術

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
部分在美國的Amazon Fresh生鮮超市捨棄「Just Walk Out」無人店技術，改採Dash Carts智慧購物推車。路透
部分在美國的Amazon Fresh生鮮超市捨棄「Just Walk Out」無人店技術，改採Dash Carts智慧購物推車。路透

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亞馬遜旗下Amazon Fresh生鮮超市本來以仰賴攝影鏡頭和感測機的「Just Walk Out」無人店技術為號召，但部分美國門市已改採Dash Carts智慧購物推車技術，來推進免排隊結帳、不必與收銀員互動的流暢購物體驗。

Just Walk Out技術允許註冊用戶拿了想要的商品後，什麼都不必做就能走人，系統事後才透過手機APP收費。Dash Carts則利用智慧推車內建的多個攝影鏡頭，捕捉放入或拿出商品的條碼，並將其價格在內的資訊顯示於螢幕上。

大型零售商一直在評估如何處理店內結帳，完善購物體驗。有些採取自助結帳櫃台，但消費者接受度不見得高，還可能遭遇竊盜問題。折扣零售商Five Below上月宣布將限制自助結帳以遏制商品失竊。

Amazon Fresh生鮮超市目前在美國有44家門市，其中27家使用Just Walk Out 。稍早已有報導說可能取消該技術。但仍將使用於便利商店型態的Amazon Go、在英國的較小型Amazon Fresh，以及第三方零售商。

Amazon 超市

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