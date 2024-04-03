電動車業澟冬已至？不只特斯拉 這家新創上季交車量也下滑

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國電動車新創Rivian上季產量和交車量皆不如前一季，但優於前年同期。路透社
美國電動車新創Rivian上季產量和交車量皆不如前一季，但優於前年同期。路透社

美國電動車新創Rivian上季產量和交車量皆不如去年第4季，但高於去年同期。今年首季表現符合公司預期，但與市場預測略有差距。

綜合彭博資訊、路透和道瓊社報導，Rivian 2日公布數據顯示，今年第1季電動車產量為13,980輛，少於去年第4季的17,541輛，但較去年同期的9,400輛增加約50%。第1季交車量為13,588輛，少於去年第4季的約14,000輛。

儘管Rivian本季產量和交車量皆下滑，但分別高於去年同期的9,400和8,000輛，也符合Rivian本身的預估。

Rivian今年首季表現和市場分析則有所出入，其第1季交車量優於FactSet分析師預測的13,000輛，但產量卻遜於Visible Alpha訪調八名分析師所粗估的14,250輛。

Rivian今年2月曾警告，今年首季交車量將季減10%至15%，也表示因產量受到供應鏈變化和新材料使用的影響，預估僅約13,500輛。Rivian 2日重申，今年產量目標約為57,000輛，和去年相當。FactSet則預測Rivian今年產量為54,000輛。

Rivian是少數在純電車市場追趕特斯拉的車廠之一，自2021年上市以來即苦於擴大產能，今年初裁員和致力於穩定產能的舉措，以及市值銳減的現象等，更顯其營運之路顛簸。

Rivian股價2日午盤跌逾5%，今年截至4月1日收盤為止已重挫53%。

材料 特斯拉 美國

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