東協產官學選邊站 陸首次超越美國

新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所昨日發布的「東南亞態勢報告：二○二四」顯示，中國大陸持續是在經濟和政治與戰略上對東南亞最具影響力的國家，今年更有過半受訪者被要求在中美之間選邊站隊時，選了中國。這是此題增設五年來，選擇中國的人數首次超越美國。

據新加坡聯合早報報導，東協十國近二千名產官學界受訪者參與本次民意調查。若必須在中美兩強之間做出選擇，有百分之五十點五選擇中國，百分之四十九點五更傾向美國。去年的結果是百分之卅八點九的人首選中國，百分之六十一點一的人選擇美國。

新加坡國立大學公共政策學院院長柯成興分析，這看似是種趨勢的開端，但若細究數據，這更像是一種「蹺蹺板」模式，而不是一種趨勢。

從個別國家看，在北京「一帶一路」倡議下受益的馬來西亞、印尼，選擇中國的人數大增約百分之廿，寮國更「轉換陣營」，從去年傾美變成傾中。相較之下，最多受訪者傾向美國的是在南海與中國有主權爭議的菲律賓。

南海緊張局勢導致東協國家除了寮國以外的九國內，不信任中國的人都多於信任的人，而對中國不信任度最高的是菲律賓、緬甸和越南。另外，有更多受訪者認為美國減少了對東協區域事務的參與，對美國能否保障區域安全只有一點或完全沒信心的比率增至百分之四十點一。

然而，調查也顯示，東南亞人根本不想選邊站，僅有百分之八受訪者認為必須在中美競逐間做出選擇，近半數的人認為，東協應該優先增強自身的韌性與團結，以應對來自美、中的壓力。