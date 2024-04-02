第2季出師不利…10年期美債殖利率衝破2024高點 重創美股

美股第2季一開始就摔跤，2日早盤道瓊工業指數大跌500點，提醒投資人注意，儘管年初以來漲勢凌厲勢，碰到美債殖利率竄升也將垂頭喪氣。

美國公債殖利率1日竄升，使道瓊工業指數和標普500指數雙雙收跌。當然，這絕非世界末日。還記得嗎？今年初標普500指數連跌三天，第1季照樣大漲超過10%。

不過，美股第2季一開始就觸霉頭，背後的原因可能令投資人和聯準會（Fed）憂慮。

道瓊社報導，Fed主席鮑爾上周五表示，Fed不必急著降利率。「利率維持在高檔更久」的展望顯然令市場不安，周一公布的製造業數據強勁更強化Fed短期內降息無望的論點。

美國長期公債賣壓延續至2日，走勢與價格相反的殖利率持續上揚。紐約2日早盤，美國10年期和30年期公債殖利率都躍升6.3個基點，分別躍上4.392%和4.53%，使殖利率曲線變得更陡。10年期殖利率升到去年11月來最高水準，一度衝上4.386%，超越2月寫下的2024最高紀錄4.352%。

在美債殖利率走高帶動下，澳洲、紐西蘭、英國、德國和歐洲大多數公債殖利率全面躍升。

隨著美債殖利率躍升，芝商所FedWatch網站顯示6月降息的機率降至58%，比一個月前的73%陡降。今年來，即使美債殖利率走高，預估降息時點也一再往後延，但之前不但未對美股造成重大打擊，美股反而迭創新高。

然而，美股4月出師不利，顯示利率預期和債市脈動，可能對美股往後走勢產生更大的影響。