歐洲經濟疲弱仍照漲！法國興業銀行：歐股有「七大奇蹟」

現在股市最紅的是什麼？人工智慧（AI）概念股、迷因股、黃金乃甚於可可期貨，新鮮感似已不再，此刻市場最「牛」且不斷推陳出新的，是用英文縮寫給特定一群股票取外號。

華爾街率先掀起這股熱潮，美國有「尖牙股」（FAANGS）、根據電影命名的「豪勇七股龍」（Magnificent 7，暫譯）和「神奇四俠」（Fabulous 4）等等。最近，歐洲也不甘示弱，各大投銀分析師飆創意，為表現傑出的一群歐股取個令人印象深刻的名稱。

法國興業銀行（Soc Gen）日前宣布「歐洲七大奇蹟」（Seven Wonders of Europe），成員是對歐股指數Stoxx 600自2020年1月迄今漲幅貢獻最大的七家跨國企業和獲利明星。

這「七大奇蹟」成分股包括：當紅減重藥製造商諾和諾德（Novo Nordisk）、晶片設備大廠艾司摩爾（ASML）、精品集團酩悅·軒尼詩-路易威登集團（LVMH）、軟體巨人思愛普（SAP）、西門子（Siemens）、施耐德電機（Schneider Electric），以及奢侈品名牌愛馬仕（Hermes），與高盛、花旗較勁。

之前，高盛從歐股中挑選出11支營養美味的「堅果穀物麥片股」（Granolas），包含：葛蘭素史克（GSK）、羅氏（Roche）、艾司摩爾、雀巢（Nestlé）、諾華（Novartis）、諾和諾德、萊雅（L'Oréal）、LVMH、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、思愛普和賽諾菲（Sanofi）。這些個股表現出色，使歐洲股市在當地經濟疲弱時仍逆勢上漲。

花旗集團則喊出「超級七雄」（Super 7），由諾和諾德、艾司摩爾、LVMH、思愛普、施耐德電機、歷峯集團（Richemont）和法拉利（Ferrari）組成，標榜具成長潛力、比美股七巨頭價位便宜、利潤同樣吸引人，漲幅卻遙遙落後，所以來日上漲空間更大。

這三份選股名單內容多有重疊，都包含以下四家公司：諾和諾德、艾司摩爾、LVMH、思愛普。施耐德電機則出現在兩份名單上。可見分析師青睞基本面良好的公司，特別是體質優、成長強、有定價權的企業。

法興歐股策略師卡洛安指出，「歐洲七大奇蹟」令人欣賞，是因為他們都是跨國企業，是「不必太擔心歐洲市況的歐洲公司」。

卡洛安率領的法興團隊直言，「歐洲七大奇蹟」若表現持續突出，可能是因為「凱因斯選美比賽」所致。他們解釋：「『凱因斯選美比賽』是經濟學家凱因斯提的類比，用來說明真正影響股市價位的，可能是投資人預期別人會怎麼想，而不是基本面價值。」

簡單說就是，投資人或許擔心太多人追捧的動能股已「超買」，甚至評價過高，但若是他們認為其他投資人還會持續買進，那麼他們自己也會。

法興指出，有別於美國「豪勇七股龍」常被視為與AI有關，「歐洲七大奇蹟」除了表現優異之外，「共同點很少」。