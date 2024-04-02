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虧錢卻成CEO小金庫？這家電動車廠用年營收2倍 支付CEO私人專機費用

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
Canoo執行長艾奎拉（Tony Aquila）。路透
Canoo執行長艾奎拉（Tony Aquila）。路透

美國新創電動車廠Canoo 1日盤後公布的財報欠佳，當日美股盤後股價慘摔30%。儘管財務持續陷入困境，據傳該公司去年替執行長艾奎拉（Tony Aquila）支付的私人專機費用，為年度營收的兩倍以上，引發外界憂慮。

Benzinga引述科技網站TechCrunch的報導，Canoo 2023年核銷了170萬美元的專機使用費，給執行長艾奎拉的名下實體Aquila Family Ventures，此一金額為公司該年度總營收的兩倍以上。

另外，Canoo因在德州奧斯汀企業辦公室共享服務支援，去年還額外支付170萬美元給Aquila Family Ventures。

Canoo去年營收為88.6萬美元，高於此前一年的零營收，主要是該公司向美國太空總署（NASA）和俄克拉荷馬州政府等客戶，交車22輛。另外，Canoo營運虧損也幾乎減半，從前年的5.06億美元，到去年降至2.67億美元。儘管如此，該公司2023年淨虧損仍達3.026億美元。

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