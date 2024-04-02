要求韓比照辦理！彭博：美國對陸晶片出口限制「手伸到別國」 首爾仍在考慮

彭博資訊報導，美國要求南韓就對中國大陸的晶片技術出口，採取類似美國已經實施的限制措施。美國希望能在6月中旬的G7峰會前達成協議，但首爾當局仍在討論是否照辦，畢竟中國大陸也是該國重要的貿易夥伴。

報導引述知情人士說法指出，美國官員希望南韓限制用於製造高端邏輯和記憶晶片的設備和技術，流入中國。一位知情人士稱，其中包括比14奈米更先進的邏輯晶片，以及比18奈米更先進的DRAM。這些措施與美國商務部最早在2022年所宣布的限制一致。

知情人士稱，美國官員3月曾與尹錫悅當局深入討論了這一問題，而韓、日、美官員計畫在6月下旬會晤，討論先進技術和供應鏈合作事宜。

三星電子和SK海力士等大型韓企仍在中國營運，中國也是南韓最大貿易夥伴，因此南韓官員擔心出口管制可能引發北京方面祭出報復措施。

美國與南韓政府對此均不予置評。