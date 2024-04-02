15秒就能複製人聲！Open AI推出語音合成功能 恐危害社會仍未公開

OpenAI推出語音合成功能，僅需15秒就能複製人聲，但至今卻尚未公開發布！OpenAI近日研發人工智慧新技術，聲稱使用者將語音上傳應用程式，便能迅速複製成AI聲音。然而，該技術的應用將可能成為詐欺、傳播錯誤資訊的工具，甚至影響全球大選的結果。

AI語音技術未公開

《衛報》報導，OpenAI研發一款語音合成的人工智慧程式，該程式僅需15秒的錄音檔，便足以生成可信度高的聲音。然而，為採取更嚴格的審查，目前仍無法公開發布，也避免其對全球各地的選舉造成錯誤訊息傳播。

2022年，OpenAI開發ChatGPT作為文字轉語音的人工智慧工具，但其強大功能卻只有一部分被公開，以避免其對社會造成危害。如今，語音合成技術已進入應用階段，未來OpenAI也將更謹慎向社會大眾來發布。

OpenAI在部落格文章中表示，他們希望對語音合成技術負起責任，以及對社會如何適應AI新功能展開對話，而根據相關調查結果，也將針對這項技術做出更明智的決定。

保障使用者資安隱私

《半島電視台》指出，OpenAI強調該語音合成技術的應用，只能在確保使用者在知情的情況下，將自己的聲音錄製在程式中，並防止他人創建與知名人物相似的聲音。

另外，OpenAI也與來自政府及民間領域的夥伴進行合作，盼在創建新技術過程中獲得他們回饋。況且，該人工智慧程式已實施多項安全措施，包括添加浮水印追蹤語音來源，以及主動監控其使用方式，保障使用者的資安隱私。

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