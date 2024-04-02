美英簽署全球首個雙邊AI安全測試協議 監管新技術帶來的風險
美國和英國簽署了一項具有里程碑意義的人工智慧（AI）協議，這兩個盟國成為首個就如何測試和評估新興AI模型的風險展開正式合作的國家。
英國金融時報報導，該協議由英國科技大臣唐唐萃蘭（Michelle Donelan）和美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）周一在華盛頓特區簽署，揭示雙方政府將如何匯集AI安全方面的技術知識、資訊和人才。
這代表全球首見有關AI安全的雙邊安排，時機正值各國政府力主加強監管新技術帶來的生存風險，例如將AI用於破壞性的網路攻擊或設計生物武器。
該協議允許英國11月成立的新AI Safety Institute以及尚未開展工作的美國同等機構互相借調研究人員，以便交流專業知識。這些機構還將共同研究如何獨立評估由OpenAI和Google等公司構建的私人人AI模型。
這是以英國政府通訊總部（GCHQ）和美國國家安全局（NSA）之間的夥伴關係為模式，兩者在情報和安全事項上緊密合作。
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