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美元指數因製造業景氣大好站上105 日圓逼向152關卡

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日圓升向1990年的水準，再次引發日本當局進行干預的風險。路透
日圓升向1990年的水準，再次引發日本當局進行干預的風險。路透

美元周一走強，美國3月製造業景氣出現2022年9月以來首見擴張，日圓兌美元走貶逼向152日圓。

製造業占美國經濟10.4%，製造業反彈，終結連續16個月萎縮的頹勢。這是2000年8月至2002年1月後持續最久的萎縮周期。

美國10年期公債殖利率上漲13個基點至4.33%，2年期債券殖利率上升9個基點至4.71%。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）上漲0.5%，報105.019。

匯市焦點一直集中在日圓上，隨著日圓升向1990年的水準，再次引發日本當局進行干預的風險。

日圓兌美元上周三觸及34年低點151.975日圓，周一尾盤報151.65，貶值0.2%。

日本央行在2022年9月和10月進場干預，當時日圓兌美元匯率跌至32年低點152。

Jefferies外匯策略師Brad Bechtel表示，「我認為，如果日圓緩慢跌破152，他們不會做出反應。但大幅跌破152至154或155，則可能出現反應」。

歐元下跌0.5%，報1.0738美元；英鎊尾盤報1.25440美元，下跌0.63%。

指數 日本央行 美國

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