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OpenAI開放ChatGPT使用 無需註冊即可登入

中央社／ 舊金山1日專電
OpenAI今天於部落格文章宣布，為了讓更多民眾體驗人工智慧的好處，讓ChatGPT更廣泛被使用，即日起無需註冊便可登入ChatGPT，用戶提供的資訊將被用來訓練模型，但可透過設定關閉。路透
OpenAI今天於部落格文章宣布，為了讓更多民眾體驗人工智慧的好處，讓ChatGPT更廣泛被使用，即日起無需註冊便可登入ChatGPT，用戶提供的資訊將被用來訓練模型，但可透過設定關閉。路透

OpenAI今天於部落格文章宣布，為了讓更多民眾體驗人工智慧的好處，讓ChatGPT更廣泛被使用，即日起無需註冊便可登入ChatGPT，用戶提供的資訊將被用來訓練模型，但可透過設定關閉。

除了透過部落格文章宣布消息，OpenAI今天也罕見寄信通知媒體，宣布全面開放ChatGPT使用，過往需要註冊才能登入，今天開始打開網站即可進行對話，以滿足對人工智慧（AI）有興趣但不想註冊者的需求。

不過，OpenAI指出，會先從一些市場開始逐步推廣到其他地區。

OpenAI強調，公司的核心使命是「讓民眾更容易體驗AI和ChatGPT」，與此同時，也替這項體驗增加額外保障措施，例如更大範圍封鎖提示和生成的資訊。

部落格提醒，使用者輸入的資訊會被用來改進OpenAI的模型，但不論是否有建立帳戶，使用者都可透過設定來關閉這項功能。

目前，全球每週共185個國家、平均超過1億人使用OpenAI。根據流量追蹤網站SimilarWeb，2月造訪ChatGPT人次達16億之多，稱霸同類型對話工具。去年5月曾一度達到18億人，目前略有下滑。

外界預期，之後會有更大量的使用者進入ChatGPT網站，餵資料給模型。

對此，美國科技新聞媒體TechCrunch質疑是否會出現模型被濫用和武器化。OpenAI給出制式回應，表示會審慎偵測，並將進一步提供資訊。

OpenAI說明，儘管不用註冊就可使用ChatGPT，建立帳戶的好處是可以保留和查看歷史紀錄、共享聊天內容、並開啟如語音對話和客製化提示等其他功能。

OpenAI其他產品仍需要付費和註冊才可以使用。新推出的Voice Engine語音複製工具，以及文字生成影片AI模型Sora，仍僅開放給部分使用者和合作夥伴。

ChatGPT OpenAI 使用者

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