美股早盤平盤波動 台積電ADR大漲4.5%
美股三大指數1日早盤在平盤附近狹幅波動，為第2季的交易揭開序幕，投資人衡量上周公布的最新通膨數據，以及聯準會（Fed）主席鮑爾不急於降息的訊息。
道瓊工業指數早盤跌0.2%、標普500指數漲0.16%、那斯達克綜合指數漲0.6%。費城半導體指數漲2.5%、台積電ADR大漲4.5%。輝達股價漲1.6%。
在上周五（29日）耶穌受難日休市期間，美國商務部所公布的2月個人消費支出（PCE）核心平減指數為年升2.8%，符合市場預期，這項聯準會（Fed）密切關注的通膨指數，月升幅則為0.3%。Fed主席鮑爾29日也說，在經濟成長仍強韌、通膨仍超出目標之際，決策官員並不急於降息。
美股三大指數第1季的表現亮眼，標普500指數今年前三個月上漲10.2%，為近五年來最佳開局表現；道瓊工業指數、那斯達克指數同期的漲幅也分別來到5.6%和9.1%。
Carson集團首席市場策略師狄崔克說，美股可望持續上攻。他說，根據過往經驗，若標普500指數第1季的漲幅達10%以上，則11次中有十次全年以上漲作收。
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