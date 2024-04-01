南韓上月出口連續六個月成長 晶片外銷創2年來最高
在半導體強勁需求的帶動之下，南韓3月出口連續六個月成長，只不過略遜於市場原料。
南韓產業通商資源部布的數據，3月出口成長3.1%，不如路透調查分析師原估的5.2%，3月進口成長4.8%，形成貿易順差43億美元。就平均單日出口額而言，3月較去年同期成長9.9%。
南韓3月半導體出口較去年同期成長35.7%達到117億美元，繳出2022年3月以來的最高單月外銷成績。顯示器出口增加16.2%，電腦外銷也增加24.5%，可見科技需求不惡。
出口成長，是南韓政府預料今年經濟成長會強過去年的主因。不過，若經濟成長率要達到官方預期的2%以上，晶片之外像汽車、鋼鐵和石油化學品等出口也得跟上。汽車3月出口下降5%，機械出口則下降10%，而石油產品則增加3.1%。
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