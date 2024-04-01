快訊

00940爆量逾45萬張！前十大成分股全下挫 這檔跌最重

吃到可能遭汙染的食物怎麼辦？營養師強推3類排毒營養素助代謝

為兒涉黃致歉 邱國正：我雖然痛但不會幫他救火

南韓上月出口連續六個月成長 晶片外銷創2年來最高

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
南韓3月半導體出口較去年同期成長35.7%達到117億美元，繳出2022年3月以來的最高單月外銷成績。路透
南韓3月半導體出口較去年同期成長35.7%達到117億美元，繳出2022年3月以來的最高單月外銷成績。路透

半導體強勁需求的帶動之下，南韓3月出口連續六個月成長，只不過略遜於市場原料。

南韓產業通商資源部布的數據，3月出口成長3.1%，不如路透調查分析師原估的5.2%，3月進口成長4.8%，形成貿易順差43億美元。就平均單日出口額而言，3月較去年同期成長9.9%。

南韓3月半導體出口較去年同期成長35.7%達到117億美元，繳出2022年3月以來的最高單月外銷成績。顯示器出口增加16.2%，電腦外銷也增加24.5%，可見科技需求不惡。

出口成長，是南韓政府預料今年經濟成長會強過去年的主因。不過，若經濟成長率要達到官方預期的2%以上，晶片之外像汽車、鋼鐵和石油化學品等出口也得跟上。汽車3月出口下降5%，機械出口則下降10%，而石油產品則增加3.1%。

半導體 南韓

延伸閱讀

Nvidia的HBM主力供應商 SK海力士市值破1,000億美元

聯電傳奪新iPhone晶片大單 投片量估達上萬片

全球晶片銷售榜 聯發科排名第13

美國升級晶片禁令 陸商務部：嚴重影響中外企業合作

相關新聞

避險基金轉向押寶歐股 將帶動全球股市下波多頭行情

避險基金等投資機構鑒於美股飆漲，且對網路泡沫記憶猶新，因此轉而押寶歐股，將帶動全球股市下一階段的多頭行情。

科技巨頭 力挺AI新創

科技巨頭正對人工智慧（AI）新創公司投入規模空前的鉅額資金，深怕一旦錯過生成式AI熱潮，將落後競爭對手。

南韓上月出口連續六個月成長 晶片外銷創2年來最高

在半導體強勁需求的帶動之下，南韓3月出口連續六個月成長，只不過略遜於市場原料。

Nvidia的HBM主力供應商 SK海力士市值破1,000億美元

投資人對人工智慧（AI）的狂熱推動流入南韓股市的外資規模創單季新高，而SK海力士公司（SK Hynix）的市值在這波熱潮...

主流市場太熱轉戰低估資產 資金湧向聚焦EM的主動式ETF

在投資人搜尋全球被低估股票之際，聚焦於新興市場（簡稱EM）的主動式管理ETF日益受到歡迎。

本周開盤前 五件國際事不可不知

美股期指在亞洲4月頭一個交易日上漲，那斯達克100期指漲0.5%。上周適逢復活節假期縮減交易的一周表現平平，總結第1季則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。