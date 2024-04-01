憂美股飆過頭 避險基金轉押歐股

避險基金等投資機構鑒於美股飆漲，且對網路泡沫記憶猶新，轉而押寶歐股，為全球股市多頭行情建立第二支腳。

高盛集團的數據顯示，上周避險基金歐股部位占ＭＳＣＩ全球股價指數成分股的比重達百分之五點八，創新高；美國銀行基金經理人最新月報也顯示，共同基金持有歐股比重也提高到二○二○年六月來最高。

牛頓投資管理官司多種資產副投資長布萊恩表示，展望後市，「歐股表現優於美國的確已具基礎。美國大型科技股經過最近的大漲之後，似乎已充分反映潛在利多，且未來將面臨競爭及法規面的逆風」。

歐元區股市三月上漲約百分之四，表現優於美股，且投資機構預期如果歐元區經濟回升能重振企業獲利，歐股將繼續上漲。

標普全球機構指出，市場空單部位大幅減少，也顯示投資人對歐股信心提升。據標普估計，去年底時歐股空單總額占總市值的比率已降到百分之○點二以下，至少是十年來低點。