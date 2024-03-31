輝達營收急竄至全球第2！去年晶片銷售排名曝光 聯發科排名後退至第13

研究報告顯示，受到記憶體晶片需求疲軟拖累，南韓三星電子去年跌下全球晶片銷售額霸主寶座，落居第三，屈居英特爾（Intel）與輝達（Nvidia）之下。聯發科技（2454）是唯一進入前20名的台灣業者，排名後退三名至第13。

韓國中央日報報導，分析機構Omdia上周發布的數據顯示，三星電子2023年晶片事業營收銳減33.8%至443.74億美元，跌落2022年的榜首位置，位居第三。

Omdia資深研究分析師蘭姆巴赫指出，三星電子去年的記憶體晶片營收幾乎比2021年水準腰斬。三星電子將在4月5日公布第1季初估財報。

英特爾位居去年晶片銷售榜首，營收下滑15.8%至511.97億美元，輝達營收則暴增133.6%至491.61億美元，排名從第八急速竄升到第二，印證晶片業當紅題材正轉為AI的趨勢。Omdia的報告表示，去年整體半導體產業不景氣，人工智慧（AI）崛起為該產業的重要成長驅力，「輝達一直是該領域的明顯贏家」。

高通（Qualcomm）去年營收減少15.8%至309.13億美元，排名進步一名至第四，博通（Broadcom）則以284.27億美元（成長5.5%）的營收，排名維持在第五。另一家韓廠SK海力士（SK hynix）營收銳減30.6%至236.80億美元，排名下滑兩名至第六，超微（AMD）則維持在第七名。

聯發科去年營收下滑25.1%至138.83億美元，排名從第10降至第13。Omdia的報告未納入晶圓代工廠，因此沒有台積電（2330）。

根據Omdia的報告，去年營收前20大的晶片業者中，排名進步的業者除了超微，還有蘋果從第11前進到第八，英飛凌（Infineon）從第13進步到第九，意法半導體（ST Microelectronics）從第12攀升到第十，Sony半導體解決方案公司進步一名到第17，微芯科技（Microchip Technology）也從第21提高到第18。