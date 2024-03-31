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美減發國庫券 財政缺口續惡化

聯合報／ 記者周克威／台北報導

美國財政部自三月中旬起，調降各天期國庫券標售金額，其中，以二十八天期的降幅達到一百億美元為最，其次，四十二及五十六天期減降五十億美元，九十一天期則減少三十億美元，一八二及三六四天期的額度目前維持不變；以此推算，未來一個月之內，累計減發國庫券的額度將達到千億美元。

根據法人機構統計，美國自去年十月初進入二○二四財年後，即便年度預算遲遲無法過關，但美國財政缺口依舊無法有效收斂，截至二月為止的財年，累計前五月赤字達八二八一億美元，較前一年度同期的七二二六億美元、增加百分之十四點六，若以此推算，全年缺口將達一點八兆美元，較二○二三財年的一點六九五兆美元顯著擴張。

造成財政支出始終無法獲得控制的原因，並非美國兩黨爭執不休的預算案，而是社福相關被動支出大幅成長所致，包括醫療救助、社會救助及退伍軍人撫卹等，另外，債務及高利率所形成的惡性循環，讓債務與赤字更加惡化。

分析師表示，聯準會內部正在討論調整後續量化寬鬆政策的操作模式，有意回歸過往的運作模式，並且同時減降目前退場的速度。

分析師說，儘管官員宣稱主要考量二○一九年ＱＥ退場過頭，導致景氣衰退的負面經歷，但若從財政缺口角度看來，夏末秋初時，美國政府的融通壓力將再度浮上檯面，如何緩和籌碼對債市帶來的壓力，或許才是考量的主因。

債務 美國 額度

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