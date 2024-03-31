美修出口限制 阻陸獲AI晶片

拜登政府廿九日進一步修訂去年十月發布的出口限制，旨在令中國大陸更難取得美國ＡＩ晶片及晶片製造工具。路透同日報導，此舉出於國安考量，企圖限制中國晶片製造業。

新規則正進行說明與修訂，自四月四日起生效，厚一六六頁、內容包括載明對晶片輸陸限制也適用內含這類晶片的筆記型電腦。美國商務部計畫持續更新對陸出口技術的相關規定，以強化並微調相關措施。其部長雷蒙多曾表明，規定至少每年更新一次。

華府擔心中國科技業可能助長共軍而加強打壓北京，去年頒布前述規定，試圖阻擋向中國出口輝達等美國大廠設計的更先進ＡＩ晶片。中國晶片製造商摩爾線程智慧科技、壁仞科技均被列入黑名單，同受限制的還有俄羅斯和伊朗等國。

另外，美國貿易代表戴琪廿九日公布今年各國對美貿易障礙報告（ＮＴＥ），台灣被指對美設置兩項技術性貿易障礙，包括我交通部對美規車型實施年度總量管制，影響美國車商在台拓展市場，美方將持續與台磋商。

該報告並關切台灣要求美豬落實原產地標籤、標示萊劑殘留容許值，不正確地暗示美豬（包括萊豬）存在食安風險。而且台灣對美牛尚有貿易障礙，美方將繼續促台全面對美牛及其產品開放市場。