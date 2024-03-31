Fed利率政策 牽動Q2美股
美股第1季表現亮麗，從歷史軌跡來看，今年全年也會有轟動成績，不過仍得留意第2季會有顛簸。
第2季漲勢是否出現波動，恐怕取決於Fed。目前市場預期今年降息三次，而6月開始降息1碼的機率為61%。
標普500指數上周僅漲0.4％，但今年來連續22度收在歷史新高，第1季上漲10.2％，是2019年來最強的第1季。
Ned Davis研究公司首席全球總經策略師卡利許說：「市場和Fed終於在預期上達成一致，但如此一來每一份經濟數據都會帶來更大壓力，稍有差錯就可能讓所有人同步反應」，「如果在通膨方面看不到更多進展，預料就會看到更多波動」。
Truist的共同投資長勒納指出，目前美股能否續漲的最大風險在於Fed。若Fed考慮按兵不動直到今年底，風險資產將大幅重新評價。
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