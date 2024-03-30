快訊

年逾30扛40年房貸！他問「想追夢會太老嗎？」 兩派網友掀論戰

澳洲超狂職缺曝光！「追劇、打電動」任你耍廢 20天爽賺42萬

懂生成式AI的教授有限 政策過時師培改革需加把勁

微軟和OpenAI擬斥巨資採購晶片設施 打造超級電腦、最快2028年推出

中央社／ 舊金山29日專電
微軟（Microsoft）和OpenAI正就一項資料中心專案計畫進行討論，當中包括一台「超級電腦」，內含數百萬個專用伺服器晶片，預計最快在2028年推出。路透
微軟（Microsoft）和OpenAI正就一項資料中心專案計畫進行討論，當中包括一台「超級電腦」，內含數百萬個專用伺服器晶片，預計最快在2028年推出。路透

矽谷媒體The information今天報導，微軟Microsoft）和OpenAI正就一項資料中心專案計畫進行討論，當中包括一台「超級電腦」，內含數百萬個專用伺服器晶片，預計最快在2028年推出。

The information引述兩家公司的高層消息報導指出，專案計畫斥資高達1000億美元（約新台幣3兆1949億元），成本比當今一些最大型資料中心「高出100倍」，反映未來投資在AI運算能力需要雄厚資本。

資料中心內的「超級電腦」被稱為「星際之門」（Stargate），是OpenAI預計在未來6年打造一系列設施當中的最大型。

The information表示，雖然不排除計畫改變的可能性，但這項行動揭露兩家公司對發展AI的長遠布局。微軟迄今已向OpenAI投資超過130億美元，OpenAI能夠使用微軟資料中心來打造AI語言模型，微軟可以取得OpenAI的技術，並將技術獨家轉售給雲端客戶，或是用在Office、Teams、Copilot等微軟的軟體。

去年OpenAI未能交出向微軟承諾的新模型，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示AI發展瓶頸在於「伺服器不足」。

知情人士表示，這項計畫大部分成本將用於「採購晶片」，此外，能源發電也是另一項重大挑戰，「超級電腦」功率至少需要數千兆瓦，相當於幾個大型資料中心加總。

資料中心營運商Digital Realty首席技術長夏普（Chris Sharp）說，此計畫對發展通用人工智慧（AGI）有「絕對必要性」。

兩家公司高層預期最早在2028年推出「星際之門」，並在2030年前擴展設施。

知情人士還透露，OpenAI告訴微軟，不希望這台「超級電腦」使用輝達（NVIDIA）加速網路解決方案的InfiniBand架構，減少對輝達的依賴，儘管微軟目前使用輝達這項產品。

AI運算所需資源昂貴且複雜，輝達執行長黃仁勳已表示，企業和國家需要在未來4至5年，打造價值1兆美元的資料中心以因應未來AI運算。

這項計畫能否實現，很大部分取決於OpenAI能否幫助微軟在AI發展取得重大進展，OpenAI去年發布大型語言模型GPT-4，Google隨後也發表與之媲美的模型。

一名知情人士表示，OpenAI計畫在明年初之前發表下一代AI語言模型。

Microsoft OpenAI 微軟 超級電腦

延伸閱讀

美修訂出口限制 加重中國取得美國AI晶片難度

達康年代點石成金的「網路女王」米克 現在看好這些AI公司

搭載輝達GB200晶片裝置代工訂單湧入 廣達迎最強AI伺服器大單

蘋果強攻大陸AI市場 英業達成大贏家

相關新聞

美修訂出口限制 加重中國取得美國AI晶片難度

美國拜登政府今天修訂5個月前制定的出口限制，目的是讓中國取得美國人工智慧（AI）晶片更加困難

美PCE指數維持高檔 6月前降息機會渺茫

美國2月個人消費支出（PCE）報告顯示，通膨依然黏著，2月升幅雖下降，但元月卻上修，使兩個月的累計升幅為為一年來最高，加...

微軟和OpenAI擬斥巨資採購晶片設施 打造超級電腦、最快2028年推出

矽谷媒體The information今天報導，微軟（Microsoft）和OpenAI正就一項資料中心專案計畫進行討論...

傳美未來數月 公布陸晶片廠黑名單

路透廿八日引述三位知情人士報導，美國正草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國大陸先進晶片製造廠黑名單，以便於美企遏制其技術...

阻貶匯率...亞洲央行拚了 台灣官方尾盤出手應對強勢美元

國際美元強勢無法擋，日本、中國大陸、台灣等亞洲央行近日齊阻貶、鎮守匯價「山海關」；匯銀主管指出，新台幣匯率連三日在盤中貶...

黃金漲破2,200美元 再創新天價

國際金價28日漲破每英兩2,200美元，再創新高，3月締造三年多來最佳單月表現，第1季更累計上漲16%，主要受惠於美國降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。