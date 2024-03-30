傳美未來數月 公布陸晶片廠黑名單

路透廿八日引述三位知情人士報導，美國正草擬一份被禁止取得關鍵技術工具的中國大陸先進晶片製造廠黑名單，以便於美企遏制其技術流向中國。該名單可望在未來幾月內公布。

美國財政部前年已禁止美企將先進晶片的生產設備提供陸企。美國亦施壓荷蘭和日本等盟國，要求對中國停供晶片生產設備。

但美企坦言，鑒於很難確定哪家陸廠生產先進晶片，因此長久以來呼籲美國商務部制定清單。該報導說，美方此舉凸顯其正藉由更容易讓美企遵守規定，以強化目前對中國的晶片限制。美商務部不願對此置評。

中國外交部發言人林劍廿九日對此批評，美方在科技領域對中封鎖限制，制裁打壓陸企，妄圖遏制中國發展，嚴重損害陸企正當權益，嚴重違反市場經濟原則，嚴重破壞國貿規則，嚴重損害全球產業鏈和供應鏈穩定，中方一貫堅決反對，敦促美方立即糾正錯誤。

另一方面，中國發展高層論壇已於廿五日在北京落幕，有逾八十五位全球商界高層與會，美企就占卅多人，是最大代表團，有約廿家公司獲中國國家主席習近平接見。

中國貿促會昨舉行記者會，發言人楊帆說，應美國商會等對口機構邀請，中方計畫組織企業家代表團於六月訪美。她形容中美工商界正「用腳投票」，要合作、不要「脫鉤」。

此外，美國國務院廿八日宣布，在美國前年生效的晶片法框架下，美國將和墨西哥合作發展半導體供應鏈。路透報導說，拜登政府此舉旨在降低在半導體上對兩岸的仰賴。