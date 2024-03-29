葉倫傳下月訪陸 批電動車產能過剩

美國財政部長葉倫廿七日在一場演說中警告，中國大陸在電動車等產業的廉價出口商品激增，可能引發供應過剩，損害其他國家經濟。她表示有意在訪問大陸期間，就陸方補貼太陽能板跟電動車等潔淨能源產業所產生的負面影響提出警告，要求陸方設法解決。

葉倫在喬治亞州諾克羅斯一座太陽能電池製造廠發表演說時，抨擊陸方在太陽能、電動車和鋰離子電池等產業產能過剩，稱此為不公平競爭，「扭曲全球價格，傷害美國及全世界的企業和工人」。

葉倫表示，「中國政府過去對鋼鐵和鋁等產業的支持，導致嚴重的過度投資及產能過剩，中國企業指望以低價出口產品，這維護了中國的生產和就業，卻促使世界其他地方的工業收縮，這些是我從工業化國家、新興市場及全球商界日漸聽到的擔憂」。

葉倫計畫下次造訪大陸時提出這些風險，敦促北京當局採取「必要措施解決這項問題」。美國Politico網站報導，她將在四月再度以財長身分訪陸，財政部則拒絕證實。

葉倫說，她將向大陸財政部長藍佛安傳達她的看法，「產能過剩不只對美國工人、企業與全球經濟構成風險，還對中國經濟的產能和成長構成風險，正如中國在這個月全國人大承認的一樣」。

美國正向清潔能源產業投入數千億美元的稅收優惠以吸引投資，希望建立可行的電動車和替代能源產業，而且不依賴中國提供電池等關鍵零件。

葉倫在現場告訴ＭＳＮＢＣ，「我訪問的時候，打算跟中國人談論一些產業的產能過剩，確保他們理解，對美國還有我們許多最緊密盟邦，市場充斥廉價商品是正在發生的不受歡迎影響」。

葉倫說，美國一直倡導大陸經濟朝向更多消費支出的再平衡，但她表示，並未準備討論美國與盟邦針對陸方政策的潛在報復，「當然，我們在歐洲看到了同樣的顧慮。但我不想進入報復，我們想看看可以做些什麼建設性的事情」。