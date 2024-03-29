巴爾的摩事件 保險業慘賠

拜登政府警告，美國最繁忙港口之一的巴爾的摩港將長期停擺，而保險公司則為可能高達數十億美元的理賠做準備。

巴爾的摩基伊大橋本周遭貨輪撞擊坍塌，幾乎橫斷整個巴爾的摩港入港水道後，汽車製造商正找尋替代港口，美國交通部長布塔朱吉27日表示，現在評估重新開放港口和修復大橋需時多久「為時過早」。他說：「重建不會很快、不會容易或者便宜。但我們會完成。」

他補充道，白宮擔心港口關閉的經濟影響將波及巴爾的摩以外地區。布塔朱吉28日將與航運公司開會。

保險集團現在則正為事故造成的數十億美元損失做準備。巴克萊分析師27日估計，保險索賠可能高達10億至30億美元。大部分將落在達利號的再保險公司肩上，其中包括Axa XL。該公司聲稱，共同分擔後的影響「不會很嚴重」。

保險公司評級機構AM Best的資深董事賈考布森表示，索賠可能涵蓋財產和貨物損壞、第三方責任和業務中斷，而「取得再保險的挑戰會變得更高」。

美國總統拜登27日說，他打算由聯邦政府支付重建大橋的全部費用，使其儘快投入使用，不會乾等民營部門動手。

全球最大航商地中海航運公司（MSC）警告客戶，港口營運要「幾個月」才能恢復正常。