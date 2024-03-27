貨輪撞巴爾的摩大橋前失去動力 調查懷疑燃油汙染惹禍

貨櫃輪「達利號」26日凌晨撞垮美國巴爾的摩港「基伊大橋」，造成6人失蹤推定死亡。華爾街日報（WSJ）27日引述對該事故調查知情的人士報導，安全調查將涉及受汙染的燃油是否和貨輪撞橋前失去動力有關。

一名26日在船上的人員說，當時達利號「掛了」，失去操舵動力，電子儀器無法使用；其中一具引擎發出異常聲音後停止運轉，同時燃油的味道充斥整間引擎室，四周一片漆黑。

船隻在海上斷電不算常見，發生時被認為有導致重大意外的風險。在雅典從業的船舶工程師古拉托斯（Fotis Pagoulatos）說，燃油被汙染可導致主發電機異常，是停電原因之一；完全斷電將使船隻失去推進力，雖然較小發電機可以救急，但無法執行主發電機所有功能且需要時間啟動。

WSJ檢閱當地海岸防衛隊簡報，達利號當天出航後約一小時就開始燈光閃爍，撞橋前船上人員曾通報電力問題和推進力喪失。

調查人員截至當地時間26日傍晚尚未登上達利號，該船仍卡在事故現場，預計滯留數周。救援人員當天仍在持續艘救。