快訊

敦品中學生集體鬧事！想「做1事」被阻狂怒吼、破壞 47警力急戒備

寶林茶室案2死「4人仍在ICU」 北市還原時序經過、病例徵狀一次看

寶林茶室案第二名66歲死者遺體暫冰存 檢察官相驗完畢明解剖

貨輪撞巴爾的摩大橋前失去動力 調查懷疑燃油汙染惹禍

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
巴爾的摩基伊大橋26日遭貨櫃輪「達利號」撞毀。法新社
巴爾的摩基伊大橋26日遭貨櫃輪「達利號」撞毀。法新社

貨櫃輪「達利號」26日凌晨撞垮美國巴爾的摩港「基伊大橋」，造成6人失蹤推定死亡。華爾街日報（WSJ）27日引述對該事故調查知情的人士報導，安全調查將涉及受汙染的燃油是否和貨輪撞橋前失去動力有關。

一名26日在船上的人員說，當時達利號「掛了」，失去操舵動力，電子儀器無法使用；其中一具引擎發出異常聲音後停止運轉，同時燃油的味道充斥整間引擎室，四周一片漆黑。

船隻在海上斷電不算常見，發生時被認為有導致重大意外的風險。在雅典從業的船舶工程師古拉托斯（Fotis Pagoulatos）說，燃油被汙染可導致主發電機異常，是停電原因之一；完全斷電將使船隻失去推進力，雖然較小發電機可以救急，但無法執行主發電機所有功能且需要時間啟動。

WSJ檢閱當地海岸防衛隊簡報，達利號當天出航後約一小時就開始燈光閃爍，撞橋前船上人員曾通報電力問題和推進力喪失。

調查人員截至當地時間26日傍晚尚未登上達利號，該船仍卡在事故現場，預計滯留數周。救援人員當天仍在持續艘救。

華爾街日報 雅典

延伸閱讀

【Daily Podcast】美國巴爾的摩大橋遭貨輪撞擊坍塌，推定6名失蹤工人死亡／馬來西亞襪子風波開庭、古蘭經印刷案最新判決出爐

美國巴爾的摩大橋坍塌…一撞就垮遭疑結構缺陷 專家點關鍵原因

美國巴爾的摩大橋坍塌 6名失蹤者推估恐喪命…潛水員等天亮續尋

巴爾的摩大橋僅2座橋墩 被撞「連鎖反應」難逃悲劇

相關新聞

巴爾的摩大橋坍塌 對海運及美國經濟衝擊多大？專家分析取決於1關鍵

分析師初步評估，巴爾的摩基伊大橋（Key Bridge）26日坍塌擾亂港口作業，將重創當地經濟，但對美國整體經濟造成的漣...

投資人屏息以待 Fed展開降息還有誘因？小摩分析「一動不如一靜」

投資人正屏息以待聯準會（Fed）調降利率，但Fed目前沒有理由這麼做。

台積電熊本1廠所在地 商業地價上漲率日本第2！當地恐面臨2大課題

日本國土交通省（簡稱國交省）昨天發布2024年公告地價，台積電熊本一廠所在地熊本縣菊陽町的商業用地地價上漲率為30.8%...

科技大咖相見歡不意外？Meta積極投資AI領域 祖克柏、黃仁勳同框引熱議

Meta執行長祖克柏26日在Instagram（IG）上，貼出他與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，祖克柏穿上黃仁...

貨輪撞巴爾的摩大橋前失去動力 調查懷疑燃油汙染惹禍

貨櫃輪「達利號」26日凌晨撞垮美國巴爾的摩港「基伊大橋」，造成6人失蹤推定死亡。華爾街日報（WSJ）27日引述對該事故調...

AI狂潮讓台日韓股市成大贏家 高盛看好台股1年內站上21000點

在人工智慧（AI）需求暴增之際，台灣、日本和南韓股市已成為亞洲股市中的佼佼者，因預期這三國在半導體生態系中的重要性將會升...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。