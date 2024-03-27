科技大咖相見歡 祖克柏、黃仁勳同框 互換外套

Meta執行長祖克柏26日在Instagram（IG）上，貼出他與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳的合照，祖克柏穿上黃仁勳的招牌黑皮衣，黃仁勳也穿上祖克柏最近訪問亞洲時的棕色外套，引發各方熱議。

Business Insider報導，祖克柏在貼文開玩笑地寫道：「互換球衣」，意指兩人互穿對方的招牌衣著。

目前還不清楚兩人為何會面，也不清楚這個聚會何時何地發生。

祖克柏積極跨足人工智慧（AI），兩人見面並不令人意外。祖克柏去年在財報會議表示，AI將是Meta今年在工程和運算資源的最大投資領域。

其中部分投資用於購買輝達晶片。科技網站The Verge 1月發布的訪談中，祖克柏表示，Meta預計今年底將有逾34萬個H100 GPU。由於訓練和部署AI模型，需要GPU，Meta坐擁龐大晶片，將是對手艷羨的對象。祖克柏說，他們打造的能力規模，也許大於任何一家公司。