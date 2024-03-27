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美國債券市場恐崩盤？ 國債評等將下調

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
美國國會預算處主任史瓦傑警告，如果美國政府無視公債膨脹的問題，將浮現出嚴重的債務危機。（Photo by Luca Sartoni on Flickr under C.C. License）
美國國會預算處主任史瓦傑警告，如果美國政府無視公債膨脹的問題，將浮現出嚴重的債務危機。（Photo by Luca Sartoni on Flickr under C.C. License）

美國債務不斷高漲，使得該國還債成本也水漲船高，恐波及債券市場！因為美國近期補助措施不斷，財政狀況持續惡化，使得國債評等遭到下調。專家警告，如果美國利率維持高點，恐怕會發生類似於導致英國特拉斯政府垮台的債務危機

債務已達危險水平

CNN》報導，前總統川普與現任總統拜登任內也不斷祭出補貼政策，美國政府債務不斷突破新高，使得財政狀況再度惡化，也加深民眾對於經濟前景的擔憂，已有許多經濟學家都提出警告，美國債務已經達到危險的水平。

BBC》報導，獨立信用評級機構之一「惠譽」去年將美國長期國債的評級從最高級別 AAA下調至 AA+，評等下降意味著美國未來三年財政恐怕會持續惡化、債務負擔過高與政府治理能力減弱。但美國財政部長當時不滿反駁，「國債仍然是世界上最重要且安全的流動資產」。

面對美國債台高築的狀況，拜登仍通過4370億美元的《降低通膨法案》、近期也宣布要提供首購族買房補助、補貼英特爾200億美元在美國擴廠等計畫；川普則承諾，延長2017年的減稅政策，並談到將企業稅率從目前的21%降至15%。上述政策恐怕都將加劇美國的財政負擔，進一步波及債券市場。

特拉斯危機恐重演

然而，美國並非沒有前車之鑑，英國政府去年9月面對通膨壓力，提出「迷你預算案」，宣布要推動大規模減稅措施來刺激經濟，卻引發市場強烈反彈，股匯債市齊跌，舉債成本急劇上升，導致時任英國首相特拉斯任職45天，就被迫辭職下台。

美國國會預算處主任史瓦傑更警告，美國不斷擴大的財政負擔正以「空前」的速度膨脹，可能爆發類似英國2022年英鎊狂拋導致特拉斯政府垮台的危機。如果美國利率維持高點，2026年支付債權人的成本將達到1兆美元，債市可能出現「反彈」。

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