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研究預估：今年陸製電動車將攻下歐盟25%市占

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
比亞迪旗下仰望U8電動車，參加今年2月的日內瓦車展。 路透
比亞迪旗下仰望U8電動車，參加今年2月的日內瓦車展。 路透

歐洲非政府組織「運輸與環境」（Transport & Environment）政策團體的分析顯示，中國大陸電動車正持續在歐洲攻城掠地，今年歐盟境內每四輛出售的電動車中，就會有一輛是在中國大陸製造。

「運輸與環境」的研究顯示，去年在陸製電動車在歐盟的市占率已提高到約19.5%，要歸功於比亞迪、上海汽車集團旗下MG的銷售成長，及特斯拉（Tesla）上海廠生產的電動車供應部分歐盟市場。

不過今年，「Made in China」電動車市占率預估將進一步擴增到25.3%。雖然歐洲境內許多陸製電動車都是特斯拉、寶馬（BMW）及雷諾（Renault）等歐美車廠在中國大陸製造、再出口到歐洲的電動車，但中國大陸品牌電動車的市占也在攀升，今年估將提高到11%，預料到2027年時再拉高至20%。

比亞迪等中國大陸品牌的歐盟電動車市占率去年為8%，遠高於2019年的0.4%。

在歐盟調查中國大陸補貼是否帶給製電動車不公平優勢之際，「運輸與環境」指出，若將陸製電動車關稅稅率由目前的10%提高到25%，歐盟執委會一年最高可望進帳60億歐元，也有望幫助歐盟電動車能與陸製電動車相競爭，並能迫使中國大陸車廠到歐盟生產，有利歐盟取得相關就業和技能。

比亞迪已在匈牙利設立一座新廠，預定明年底開始生產。比亞迪的目標是在2030年前成為歐洲最大電動車品牌之一，提高歐盟電池電動車的市占率到10%。

不過，許多中國大陸業者在中國大陸銷售的電動車價格仍低於歐洲，促使分析師認為中國大陸業者能夠吸收更高的關稅，且仍能獲利。目前中國大陸品牌在歐洲的電動車售價，比歐洲同業最多便宜了28%。

市占率 歐盟 特斯拉

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