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美大橋倒塌 衝擊港口貨運

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電

美國馬里蘭州最大城巴爾的摩發生重大事故。「法蘭西斯史考特基伊大橋」（Francis Scott Key Bridge）遭貨船撞擊後部分坍塌，橋面下陷墜入河中，導致民眾及車輛掉入水中，救援人員正進行搜救。州長摩爾（Wes Moore）已宣布該州進入緊急狀態。

這起事故發生在當地時間26日凌晨1時35分。所有行經此處的交通工具正改道他處，不僅造成區域交通堵塞，其他的影響還有數家大公司的倉儲或其他設施，都在這座橋北端的工業園區。根據Google Earth，這些公司包含亞馬遜、聯邦快遞、Under Armour、家得寶、BMW等。當地消防局認為，目前無跡象顯示這是蓄意為之，也不是恐攻行動。

附近的巴爾的摩港，是全美汽車和輕型卡車進出口處理量最多的港口，看來必須無限期停擺。這所導致的運輸瓶頸，可能加速貨物改運往西岸港口。

撞上巴爾的摩大橋導致其垮下來的貨櫃輪「達利號」，註冊所有人是Grace Ocean，是一家總部位於新加坡的公司，其管理者是Synergy Marine，總部也位於新加坡。馬士基（Maersk）聲明指出，這是該公司租賃的船。馬士基股價26日盤中大跌4.5%。

法蘭西斯史考特基伊大橋是一座全長約2.6公里的橋樑，是695號州際公路的一部分。

新加坡

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