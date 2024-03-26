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歐盟數位法調查 蘋果、Google、Meta為首波對象

中央社／ 布魯塞爾25日綜合外電報導
歐洲反托拉斯監管機構今天表示，蘋果、Alphabet旗下Google和Meta Platforms恐因違反歐洲聯盟新「數位市場法」而受到調查，可能導致這些公司被處以巨額罰款。美聯社
歐洲反托拉斯監管機構今天表示，蘋果、Alphabet旗下Google和Meta Platforms恐因違反歐洲聯盟新「數位市場法」而受到調查，可能導致這些公司被處以巨額罰款。美聯社

歐洲反托拉斯監管機構今天表示，蘋果、Alphabet旗下Google（谷歌）和Meta Platforms恐因違反歐洲聯盟新「數位市場法」而受到調查，可能導致這些公司被處以巨額罰款

歐盟（EU）「數位市場法」（Digital Markets Act）3月7日生效，目的是讓人們更容易在社群媒體平台、網路瀏覽器和應用程式（app）商店等相互競爭的線上服務間轉移，來挑戰科技巨頭的力量，這樣應該可為較小規模公司開啟競爭空間。

違規行為可能導致高達公司全球年營業額10%的罰款。

美國反托拉斯監管機構也在打擊科技巨頭涉嫌反競爭的行為，甚至可能導致公司被分拆。

科技公司表示，他們已部署數以千計工程師，以符合「數位市場法」的要求。歐盟依據「數位市場法」指定臉書、谷歌、蘋果等6家大型科技企業為「守門人」，他們旗下的22個網路平台將不被允許技術性偏袒自家產品、綁住企業用戶、限縮消費者選擇。

但歐盟執委會（European Commission）今天表示，懷疑所採取的措施未能有效遵守數位市場法。

歐盟 網路 罰款

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