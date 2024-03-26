快訊

為解川崎氏症起源之謎 她在死人與活人樣本中鑽研40年

湯屋偷拍案又見新影片外流！被害人累計4男6女 皇池回應了

近3年每天吃紅麴保健品！小林製藥證實1消費者腎病身亡

輝達霸權難撼動 Google、英特爾組聯盟開發AI軟體

中央社／ 舊金山25日專電
幾家媒體今天引述路透社報導，指出包括Google和英特爾在內的科技巨擘合組稱作UXL基金會的聯盟組織，致力打造開源軟體工具，背後用意是為了打破輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）市場的主宰地位。圖為輝達創辦人黃仁勳／聯合報系資料照
幾家媒體今天引述路透社報導，指出包括Google和英特爾在內的科技巨擘合組稱作UXL基金會的聯盟組織，致力打造開源軟體工具，背後用意是為了打破輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）市場的主宰地位。圖為輝達創辦人黃仁勳／聯合報系資料照

幾家媒體今天引述路透社報導，指出包括Google和英特爾在內的科技巨擘合組稱作UXL基金會的聯盟組織，致力打造開源軟體工具，背後用意是為了打破輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）市場的主宰地位。

輝達在專業AI晶片的市占率高達95%，多數分析師看好持續成長。執行長黃仁勳在今年GTC大會除了發布新AI晶片，也對AI軟體平台發展策略多所著墨。

輝達之所以主宰AI領域發展，除其領先的AI晶片技術外，公司拓展近20年的CUDA平台架構，整合公司軟硬體技術，吸引眾多開發人員持續加入，使用該工具建立各種應用程式；黃仁勳去年在台北國際電腦展表示，有400萬名開發人員正在使用這套架構。

去年成立的UXL基金會（Unified AccelerationFoundation），成員除Google和英特爾（Intel）外，還有高通（Qualcomm）、三星（Samsung）和安謀（Arm）等企業。

據路透社報導，UXL基金會的「開源軟體計畫」目的在透過提供軟體替代方案，來打破輝達在整體AI領域的主宰地位，讓開發人員能使用新創建的軟體工具、而非單靠CUDA來連結輝達的硬體技術。

換言之，UXL最終打造的軟體工具是要讓電腦程式碼可安裝在任何裝置，不論該裝置使用哪一家晶片；長遠來看，最終目標是要讓這套軟體能夠支援輝達硬體。

UXL內部人員預計今年上半年確定技術規格，年底前，技術規格相關細節會達到成熟狀態，「必須囊括多家公司的貢獻來打造穩固基礎」。

Google高效能運算總監暨首席技術長雨果（BillHugo）說，Google是UXL的創始成員之一，可協助定調專案的技術走向，這個計畫攸關「我們該如何創建開放的生態系，以及提升硬體的生產力和選擇性」。

對於科技巨擘結盟，輝達加速運算部門主管巴克（Ian Buck）告訴路透社，來自整體生態系的想法源源不絕，這將有助於推進AI發展。

輝達股價自去年1月以來飆升，如今市值超過2兆美元（約新台幣63兆元），僅次於微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）。

不過，AI市場需求龐大，科技巨擘正設法追趕，尋求提供其他軟硬體替代方案。除上述開源軟體工具開發計畫，市場也有傳言，微軟與超微（AMD）開始合作打造新的AI晶片，試圖打破輝達在AI晶片市場的霸權地位。

主管 市占率 總監

延伸閱讀

台積電3奈米…三大咖追單搶產能 晶圓一哥一路旺到年底

客戶擴大投片晶圓一哥 半導體檢測三雄訂單滿手

獨／為何對手才邁開步伐…黃仁勳就已成功？專家：全因他的「狼性」

獨／黃仁勳AI旋風「靠台灣才成功」？ AMD高管親揭：是真的

相關新聞

日本再起1／去年沒人相信日股會創新高 3原因解讀為何連巴菲特都來投資了

沒有最高，只有更高！日經股價指數2023年上漲了28%，漲幅獨步全球，沒想到今年開春繼續漲了超過6,000點，並在3月4日站上收盤價歷史新高40109點。失落了30年的日本，這次是真的重新崛起了嗎？

比特幣又升破70,000美元 逢低買盤強勁 無畏美ETF資金外流

比特幣狂粉似乎並不介意上周美國ETF資金外流，比特幣已再度短暫攀升到70,000美元之上。

小摩加入看多美超微陣營 看好股價再漲10%

美超微電腦（Super Micro Computer）股價在過去一年來暴漲約八倍後，摩根大通（小摩）分析師已加入看好該...

輝達霸權難撼動 Google、英特爾組聯盟開發AI軟體

幾家媒體今天引述路透社報導，指出包括Google和英特爾在內的科技巨擘合組稱作UXL基金會的聯盟組織，致力打造開源軟體工...

國際油價上漲 鋁價漲至11周高位 黃金接近新高

國際油價周一上漲，因地緣政治動盪，跡象也表明OPEC+與會代表下周會議上將堅持目前的減產政策。銅價微漲，中國國務院總理李...

股票將被下市！「汽車界蘋果」Fisker警告可能引發債券違約

紐約證交所周一表示，將啟動美國電動車新創品牌Fisker的下市程序。稍早之前該公司傳出沒能爭取到與大型汽車製造商結盟，這...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。