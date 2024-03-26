輝達霸權難撼動 Google、英特爾組聯盟開發AI軟體

幾家媒體今天引述路透社報導，指出包括Google和英特爾在內的科技巨擘合組稱作UXL基金會的聯盟組織，致力打造開源軟體工具，背後用意是為了打破輝達（NVIDIA）在人工智慧（AI）市場的主宰地位。

輝達在專業AI晶片的市占率高達95%，多數分析師看好持續成長。執行長黃仁勳在今年GTC大會除了發布新AI晶片，也對AI軟體平台發展策略多所著墨。

輝達之所以主宰AI領域發展，除其領先的AI晶片技術外，公司拓展近20年的CUDA平台架構，整合公司軟硬體技術，吸引眾多開發人員持續加入，使用該工具建立各種應用程式；黃仁勳去年在台北國際電腦展表示，有400萬名開發人員正在使用這套架構。

去年成立的UXL基金會（Unified AccelerationFoundation），成員除Google和英特爾（Intel）外，還有高通（Qualcomm）、三星（Samsung）和安謀（Arm）等企業。

據路透社報導，UXL基金會的「開源軟體計畫」目的在透過提供軟體替代方案，來打破輝達在整體AI領域的主宰地位，讓開發人員能使用新創建的軟體工具、而非單靠CUDA來連結輝達的硬體技術。

換言之，UXL最終打造的軟體工具是要讓電腦程式碼可安裝在任何裝置，不論該裝置使用哪一家晶片；長遠來看，最終目標是要讓這套軟體能夠支援輝達硬體。

UXL內部人員預計今年上半年確定技術規格，年底前，技術規格相關細節會達到成熟狀態，「必須囊括多家公司的貢獻來打造穩固基礎」。

Google高效能運算總監暨首席技術長雨果（BillHugo）說，Google是UXL的創始成員之一，可協助定調專案的技術走向，這個計畫攸關「我們該如何創建開放的生態系，以及提升硬體的生產力和選擇性」。

對於科技巨擘結盟，輝達加速運算部門主管巴克（Ian Buck）告訴路透社，來自整體生態系的想法源源不絕，這將有助於推進AI發展。

輝達股價自去年1月以來飆升，如今市值超過2兆美元（約新台幣63兆元），僅次於微軟（Microsoft）和蘋果（Apple）。

不過，AI市場需求龐大，科技巨擘正設法追趕，尋求提供其他軟硬體替代方案。除上述開源軟體工具開發計畫，市場也有傳言，微軟與超微（AMD）開始合作打造新的AI晶片，試圖打破輝達在AI晶片市場的霸權地位。