快訊

超高膽固醇與動脈硬化無關？教授告訴你生酮飲食問題出在哪

機艙內最髒地方就在你前方！空姐揭「超噁內幕」勸千萬別碰

美如鷹、日仍鴿 央行：美元持續強勁

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

美國一直說要降息，卻遲遲沒有動作，實際還是鷹派，估計美元將持續強勁；反觀日本近期雖然升息，但該國央行已經不再購買風險資產，預計升息幅度預計不會太高，實質仍是鴿派！台經院主任孫明德25日在記者會中說，美國與他國利差仍相當大，美元將持續走強，吸引大量國際資金。

美國不會降息

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，美國經濟持續穩健，聯準會維持利率不變，並上調2024年經濟成長預期。歐元區經濟信心稍降，且歐洲央行第四次暫停升息，同步下調2024年經濟成長與通貨膨脹率。

至於亞洲地區，因日本加薪幅度創新高且日圓貶值，促使日本央行睽違17年首度升息，結束負利率政策。中國製造業PMI微降，但工業增加值和出口持續成長，經濟復跡象明顯。

吸引大量資金

孫明德表示，雖然美國一直釋放出「降息」的訊號，但預計不會真的降息，而是為了緩和金融市場的情緒。他強調，美國實質上還是鷹派，重點的觀察項目反而是目前仍在進行的量化通縮政策，因為量化緊縮的作用就相當於降息，所以美國市場的重要訊號反而是「量化緊縮的幅度減緩」。

他指出，美國利息仍然相當高，更預計不會有降息的動作，所以美元仍然相當強勁，依舊吸引國際的大量資金。

日本鴿派依舊

至於日本近期升息，結束負利率政策，其中原因就是因為日本企業加薪幅度創下30年來的新高紀錄，進而產生薪資與通膨的正循環現象，加上日圓持續走貶，所以才決定結束赴利率政策，更取消殖利率取向控制（YCC）政策。

孫明德說，雖然日本結束負利率政策，也考量進一步升息，但不要期待整體利率會升得太鴿，尤其日本央行已經停止買入風險資產，包括最近交易所買賣基金（ETF）與不動產投資信託（REIT），顯示日本表面走鷹，但實質上還是鴿派。

至於中國狀況，台經院指出，中國國家統計局2月製造業PMI為49.1%，較上個月下滑0.1%，主要因為市場需求低迷，生產、從業人員與供應商配送時間皆較上個月下滑，顯示製作業活動仍在榮枯線以下；非製作業則較上個月增加0.7%，除房地產與居民服務業別處於緊縮，非製造業商務活動仍處擴張局勢。

【更多精采內容，詳見

日本央行 美國經濟 降息

延伸閱讀

日本政府出手了！4月將調降比亞迪、保時捷等電動車購車補助

恆大撤回美國破產保護申請 稱適時再提新申請

劍指中國 日本成立第3水陸機動連隊

憂台灣有事 美國擬強化駐日美軍司令部功能

相關新聞

美如鷹、日仍鴿 央行：美元持續強勁

美國一直說要降息，卻遲遲沒有動作，實際還是鷹派，估計美元將持續強勁；反觀日本近期雖然升息，但該國央行已經不再購買風險資產，預計升息幅度預計不會太高，實質仍是鴿派！台經院主任孫明德25日在記者會中說，美

小紅書首度獲利 去年賺進5億美元 但IPO之路晦暗不明

「中國大陸版的Instagram」小紅書首見將高人氣轉化為獲利。根據知情人士，這家總部位於上海的社群媒體新創公司去年有營...

FT：AI財富效應下 台灣法拉利超跑銷售成長竟跑贏陸港

英國金融時報報導，法拉利（Ferrari）跑車最近四年在台灣銷量翻升一倍，反映不少人因晶片熱潮致富，全球供應鏈調整導致製...

美債空前膨脹外國人仍爭當債主 如今進場時機又來了

聯準會（Fed）在內各大央行看來終於即將於6月降息，債券投資人也小心翼翼，再度加碼幾周錯押時機的布局；不過，這個全球最大...

美疫後愈賣愈好的產品是什麼？不像口罩和健身車 業績迅速消風

有些產品或行業在新冠疫情期間出現榮景，疫後回歸現實，比如口罩、Zoom視訊、派樂騰（Peloton）健身車，免治馬桶則在...

日本外匯最高官員揚言出手打擊匯市投機 日圓匯率走高

日本財務省負責國際事務的副大臣神田真人警告外匯市場的投機行為，揚言當局已準備好必要時出手。這是神田2月以來首次對日圓發出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。