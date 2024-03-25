美如鷹、日仍鴿 央行：美元持續強勁

美國一直說要降息，卻遲遲沒有動作，實際還是鷹派，估計美元將持續強勁；反觀日本近期雖然升息，但該國央行已經不再購買風險資產，預計升息幅度預計不會太高，實質仍是鴿派！台經院主任孫明德25日在記者會中說，美國與他國利差仍相當大，美元將持續走強，吸引大量國際資金。

美國不會降息

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，美國經濟持續穩健，聯準會維持利率不變，並上調2024年經濟成長預期。歐元區經濟信心稍降，且歐洲央行第四次暫停升息，同步下調2024年經濟成長與通貨膨脹率。

至於亞洲地區，因日本加薪幅度創新高且日圓貶值，促使日本央行睽違17年首度升息，結束負利率政策。中國製造業PMI微降，但工業增加值和出口持續成長，經濟復跡象明顯。

吸引大量資金

孫明德表示，雖然美國一直釋放出「降息」的訊號，但預計不會真的降息，而是為了緩和金融市場的情緒。他強調，美國實質上還是鷹派，重點的觀察項目反而是目前仍在進行的量化通縮政策，因為量化緊縮的作用就相當於降息，所以美國市場的重要訊號反而是「量化緊縮的幅度減緩」。

他指出，美國利息仍然相當高，更預計不會有降息的動作，所以美元仍然相當強勁，依舊吸引國際的大量資金。

日本鴿派依舊

至於日本近期升息，結束負利率政策，其中原因就是因為日本企業加薪幅度創下30年來的新高紀錄，進而產生薪資與通膨的正循環現象，加上日圓持續走貶，所以才決定結束赴利率政策，更取消殖利率取向控制（YCC）政策。

孫明德說，雖然日本結束負利率政策，也考量進一步升息，但不要期待整體利率會升得太鴿，尤其日本央行已經停止買入風險資產，包括最近交易所買賣基金（ETF）與不動產投資信託（REIT），顯示日本表面走鷹，但實質上還是鴿派。

至於中國狀況，台經院指出，中國國家統計局2月製造業PMI為49.1%，較上個月下滑0.1%，主要因為市場需求低迷，生產、從業人員與供應商配送時間皆較上個月下滑，顯示製作業活動仍在榮枯線以下；非製作業則較上個月增加0.7%，除房地產與居民服務業別處於緊縮，非製造業商務活動仍處擴張局勢。

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