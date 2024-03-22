鈾價連跌六周後應已觸底 未來供給將陷短缺
鈾價歷經10個月的驚人漲勢後，今年初開始回檔整理，但市場看好核能需求將支持鈾價的長期展望。
彭博資訊報導，紐約鈾期貨價格21日盤中報每磅88.5美元，從2月創下16年來高點後已跌了六周，但仍遠高於去年每磅66.60美元的平均價格。產業專家和分析師認為，受到強勁的需求前景所致，鈾價在歷經過去六周22%的跌幅後，應已觸底。
各種跡象顯示，鈾價的低點應該在接近目前價格。Cantor Fitzgerald分析師寇札克預測，基本買家將重回市場，推動價格回升。
多頭買家押注鈾市場的長期展望，主因各國政府為對抗氣候危機，逐漸轉向核能發電，使鈾料的供應缺口加大，但需求卻不斷回升。
加拿大鈾礦商Cameco和哈薩克國營鈾礦業者Kazatomprom如今警告，未來幾年供給將減少。Cameco和Kazatomprom合計供應全球半數鈾料。
Kazatomprom在15日的法說會上預測，2030年鈾料供給短缺將達2,100萬磅；2040年更將增至1.47億磅。
然而，高鈾價將使許多鈾礦業者有意重啟生產線，只是屆時鈾價漲勢可能不會持久，正如這幾年電動車電池原料市場由盛而衰的情況。
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