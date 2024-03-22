美延長汽車業轉型期限

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
拜登政府去年4月提案，目標2032年純電動車占比達67%，在遭逢反對後，下調到占比最低35%。（路透）
拜登政府去年4月提案，目標2032年純電動車占比達67%，在遭逢反對後，下調到占比最低35%。（路透）

美國政府祭出該國史上最嚴格的汽車排放標準，但同時也對汽車產業大幅讓步，給予業者更多時間來遵守規定，形同承認朝電動車轉型的步伐將比預期還慢。

美國環境保護局（EPA）20日發布的新規，適用於2027到2032年式的輕型車輛（汽車、運動休旅車、多數皮卡車）。針對2032年式的車，二氧化碳排放上限為每英里85公克，遠低於2027年式的每英里170公克，儘管嚴格規範所產生的多數效應在2030年後才顯現，仍將使汽車的平均碳排比2026年的既存標準將近減半。

拜登政府去年4月提案，目標是2032年純電動車占比要達到67%，在遭逢密西根這個搖擺州的各家車廠和工人反對後，如今已下調到占比最低35%也有辦法符合嚴格排放規定。

EPA如今採取「技術中立」政策，賦予車廠更多自由，透過油電混合車來達成排放標準。許多環保人士主張，油電車是半吊子，只會拖慢朝電動車轉型的速度。EPA也鼓勵採取「先進燃油技術」來減少燃油使用，例如渦輪增壓、減輕車重、或怠速熄火系統。

EPA局長里根說，相較於原先更激進的電動車轉型目標，新規定能達到同樣的減排程度。這項決定給予美國民眾更多時間來適應電動車，同時裝設更多充電樁、車廠也能發展電動車供應鏈、推出更便宜的電動車。

環保人士原本希望，EPA能固守原先更激進的提案，也就是更多的減排更快發生，但根據EPA估算，最終的定案從現在到2055年間，可望減少72億噸的碳排。

公眾倡議團體資深政策倡議者霍奇金說：「在新規底下，能避免更多的廢氣排放並拯救更多性命，但遠低於保障大眾健康的需求。」

保守團體則抨擊，這將迫使車廠停產燃油車，限制民眾的選擇，進而損害個人自由。自由市場非營利組織Competitive Enterprise Institute總監巴克斯特說：「若這項規範持續下去，美國人可以預期聯邦政府和EPA將感到握有更多權力，以政治理由侵害個人自由。」

休旅車 拜登 美國

延伸閱讀

三芝區馬偕醫學院15週年校慶 申請轉型醫學大學

推動電動車 拜登政府祭出汽車排廢最嚴新標準

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

綠能新規影響／電動車價格有望下降 擬推更多車款

相關新聞

核能峰會登場 35國承諾增建核電廠

全球卅五國領導人與代表團廿一日在比利時布魯塞爾舉行第一屆核能峰會，宣示支持利用核能協助實現全球碳中和目標。與會領袖發表聲...

市場樂見Fed降息預測不變 美股道瓊早盤漲逾300點

美股四大指數21日早盤全面上攻，道瓊工業指數再漲超過300點，台積電ADR漲近3%。根據聯準會（Fed）最新利率決策的點狀圖...

鮑爾放鴿 今年將降息3碼

美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）在美東20日下午2時（台灣21日凌晨2時）決定維持利率在5.25%~5...

美延長汽車業轉型期限

美國政府祭出該國史上最嚴格的汽車排放標準，但同時也對汽車產業大幅讓步，給予業者更多時間來遵守規定，形同承認朝電動車轉型的...

歐元區景氣復甦 陷入分歧

歐元區3月企業活動距離復甦僅一步之遙，表現優於預期。通膨壓力亦有所緩解，但復甦情況並不均衡，服務業強勁反彈，製造業卻繼續...

美光意外轉盈 本季看旺

美國記憶體大廠美光上季意外轉盈，一甩連五季虧損頹勢，本季展望優於華爾街預期，並高喊AI伺服器需求推動高頻寬記憶體（HBM...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。