美延長汽車業轉型期限

美國政府祭出該國史上最嚴格的汽車排放標準，但同時也對汽車產業大幅讓步，給予業者更多時間來遵守規定，形同承認朝電動車轉型的步伐將比預期還慢。

美國環境保護局（EPA）20日發布的新規，適用於2027到2032年式的輕型車輛（汽車、運動休旅車、多數皮卡車）。針對2032年式的車，二氧化碳排放上限為每英里85公克，遠低於2027年式的每英里170公克，儘管嚴格規範所產生的多數效應在2030年後才顯現，仍將使汽車的平均碳排比2026年的既存標準將近減半。

拜登政府去年4月提案，目標是2032年純電動車占比要達到67%，在遭逢密西根這個搖擺州的各家車廠和工人反對後，如今已下調到占比最低35%也有辦法符合嚴格排放規定。

EPA如今採取「技術中立」政策，賦予車廠更多自由，透過油電混合車來達成排放標準。許多環保人士主張，油電車是半吊子，只會拖慢朝電動車轉型的速度。EPA也鼓勵採取「先進燃油技術」來減少燃油使用，例如渦輪增壓、減輕車重、或怠速熄火系統。

EPA局長里根說，相較於原先更激進的電動車轉型目標，新規定能達到同樣的減排程度。這項決定給予美國民眾更多時間來適應電動車，同時裝設更多充電樁、車廠也能發展電動車供應鏈、推出更便宜的電動車。

環保人士原本希望，EPA能固守原先更激進的提案，也就是更多的減排更快發生，但根據EPA估算，最終的定案從現在到2055年間，可望減少72億噸的碳排。

公眾倡議團體資深政策倡議者霍奇金說：「在新規底下，能避免更多的廢氣排放並拯救更多性命，但遠低於保障大眾健康的需求。」

保守團體則抨擊，這將迫使車廠停產燃油車，限制民眾的選擇，進而損害個人自由。自由市場非營利組織Competitive Enterprise Institute總監巴克斯特說：「若這項規範持續下去，美國人可以預期聯邦政府和EPA將感到握有更多權力，以政治理由侵害個人自由。」