「小輝達」上市首日飆漲72%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

有「小輝達」之稱的高速傳輸介面解決方案廠Astera Labs，股票20日在那斯達克掛牌上市，收盤大漲72%，21日早盤再漲18%。

這家業者辦理首次公開發行股票（IPO）籌得7.13億美元，首日交易上演噴出行情，為AI相關類股增添動能。

總部位於加州聖塔克拉拉的Astera在IPO中以每股36美元發行，20日盤中一度大漲76%，收盤漲72.3%至每股62.03美元，使得公司市值達到94.6億美元。

在IPO規模5億美元以上的案子中，Astera的上市首日漲幅是2021年6月來最大。

Astera Labs是一家無廠IC設計公司，成立於2017年，是德儀（TI）的前主管所創立，致力於為資料中心系統開發專用的半導體連接解決方案，也就是提供連結雲端的AI系統晶片業者，主要向雲端和AI基礎設施公司銷售資料中心連接晶片，客戶包括輝達（Nvidia）、超微（AMD）和英特爾，也有大量產品賣給亞馬遜。該公司的金主包括英特爾與私募股權投資公司Sutter Hill Ventures。

CNBC網站報導，Astera在2022年時獲得亞馬遜的信任票，雙方達成協議，亞馬遜獲得權證，能以每股20.34美元的價格收購多達150萬股的Astera股票；隔年，雙方修改協議，亞馬遜擁有的權證可額外購買超過83萬股的股票。

IPO 半導體

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