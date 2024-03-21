快訊

藏很深！12星座暗黑秘密…白羊第1句話才真、巨蟹伴侶≠家人、天秤各種柔弱都是演的

遭爆花9800萬買台中幼兒園 兒盟：社工人數成長推展新服務

PLG／林書豪禁藥風波後首度打破沉默 發462字長文坦言不愉快

黃仁勳GTC與台廠互動熱 期待台北國際電腦展相見

中央社／ 舊金山20日專電

輝達舉辦GTC大會，台灣多家伺服器業者，包括唯一受邀的電源供應商台達電參加，產品詢問度高。黃仁勳與台廠互動熱烈，表示應該要有盛大的台北國際電腦展，還關心「誰是今年主題演講者？」

AI界盛事輝達（NVIDIA）年度GTC大會在加州聖荷西舉行，輝達展區內，採用台積電N4P製程代工的Blackwell B200晶片亮相，同樣搶眼的是，後方一整排使用最新一代晶片打造的AI伺服器，華碩、鴻海、技嘉、緯創，多數是台廠。

黃仁勳在GTC大會期間，連日到展場參觀，引起騷動。他在多家台廠展位停留許久，到雲達科技（QCT）展位時不僅簽名紀念，還向在場員工表示，「我們應該要有很盛大的台北國際電腦展！」並順道問，「誰是今年主題演講者呀？」

他去年在台北國際電腦展發表主題演講。

黃仁勳18日在GTC大會發表主題演講，發布最新一代AI晶片架構，令出席GTC的台灣廠商和新創業者氣勢大振。業者均樂觀表示有把握在這波機遇下，創造新商機。

這次唯一受邀的伺服器電源供應商台達電，在會場詢問度高。

台達電電源及系統事業群總經理陳盈源受訪說，輝達市面上最主流的產品H100晶片，包括電桿等零組件都是台達電產品，台達電長期投入散熱、液冷技術，能夠提供全方位電源解決方案，很高興此次成為唯一受邀的同類型廠商。

華碩產品企劃處方案規劃部副理呂益承告訴記者，輝達考量到未來需求已擘劃出完整架構藍圖，易於生態系廠商開發新的產品，華碩優勢在於軟硬體技術整合，可提供需要軟體解決方案的用戶。

他說，台灣產業鏈完整、廠商具備高彈性、應變能力強，是一大優勢。

輝達帶動AI產業革命，不僅台灣大廠，台灣新創業者也受惠。滿拓科技與華碩和群聯合作設計出一套服務，幫企業訓練AI語言模型、布建生成式AI。

滿拓科技行銷長楊育明強調，公司提供的服務不從雲端而是在地端協助客戶，確保資料安全性和客戶對智財權的隱私需求。

楊育明說，今年GTC給他很大的震撼，因為輝達與不同企業合作，打造出各種場景讓開發者發揮創新能力以解決各種場景面臨的挑戰，未來將不再只有OpenAI和微軟（Microsoft）等大企業能夠掌握技術，新創公司也將遍地開花。

創業 台積電 客戶

延伸閱讀

台股站上2萬點、大漲414.64點 光台積電就貢獻逾200點

GTC 2024強強聯手更上層樓

AI 大船啟航！NVIDIA、台積電領銜 台系伺服器七雄全入列

輝達新品Meta掃貨 廣達代工AI伺服器可望獲3,000億元訂單

相關新聞

黃金站上2,020美元新高價 有這些大買家進場還會再漲

金價持續上漲，周四現貨價站上每英兩2,020美元的歷史新高，由於多國央行持續大買黃金，金價顯然還有上漲空間。

電動車賣不動…油電混合車在美「銷量翻倍」

華爾街日報報導，汽車製造商近年來一直致力於改變並提升油電混合車的形象，以更運動風的設計和更強勁的性能呈現，改變以往對省油...

綠能新規影響／電動車價格有望下降 擬推更多車款

紐約時報報導，拜登政府20日公布的乾淨空氣新規，雖然約束力不如某些環保學者主張的標準，但專家認為還是能夠發揮強大效果，對...

鋰電池太不環保 業者尋替代性材料

鋰礦開採過程中需要耗費大量資源，又難以回收，超過半數精煉鋰礦更被中國把持！目前業者正尋找其他材料來製作電池，包括開採成本較低的鈉電池、能量密度高的固態電池，甚至有科學家用農業廢棄物製作電池，但新興電池規模難以商業化成本過高是主要問題。

印度最大鋼鐵業者和上汽聯手 推MG電動車成「國產車」

印度最大鋼鐵生產商JSW和大陸汽車製造商上汽集團周三宣布斥資15億美元，將合資在印度生產並銷售MG品牌電動車。

彭博：美國司法部最快今天對蘋果提起反托辣斯訴訟

彭博資訊報導，美國司法部最快今（21）日將對科技巨人蘋果（Apple）提起反托辣斯訴訟，指控這家全球市值第二高的科技公司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。