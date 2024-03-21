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鋰電池太不環保 業者尋替代性材料

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著淨零碳排的趨勢，電動車與綠電在各國蔚為風潮，其中不可或缺的鋰電池需求也不斷飆升。。（Photo by Robbie Sproule on Flickr under C.C. License）
隨著淨零碳排的趨勢，電動車與綠電在各國蔚為風潮，其中不可或缺的鋰電池需求也不斷飆升。。（Photo by Robbie Sproule on Flickr under C.C. License）

鋰礦開採過程中需要耗費大量資源，又難以回收，超過半數精煉鋰礦更被中國把持！目前業者正尋找其他材料來製作電池，包括開採成本較低的鈉電池、能量密度高的固態電池，甚至有科學家用農業廢棄物製作電池，但新興電池規模難以商業化成本過高是主要問題。

鋰礦耗能又不環保

BBC》報導，隨著淨零碳排的趨勢，電動車與綠電在各國蔚為風潮，其中不可或缺的鋰電池需求也不斷飆升，但因為大多數鋰電池難以回收，且提取鋰金屬的過程還會耗費大量的水與資源，使得科學家急尋更永續的電池替代品。

同時，《AFR》報導，能源研究所報告指出，中國為精煉鋰礦的龍頭，該國從澳洲、非洲與南美洲引進鋰原料，精煉後出口，已佔據全球逾五成的市場。這使得許多業者擔憂，一旦中國將鋰礦資源戰略化，將對全球電池市場造成巨大影響。

鈉、硫都成解方

英國電池技術公司Faradion執行長奎恩表示，「鈉是比鋰更永續的電池材料，跟開採一頓的鈉相比，比提取一頓的鋰需要耗費多682倍的水資源」。然而，鈉電池的缺點在於續航力不足，且充電循環次數僅5000次，意味著鈉電池很難用於長距離的電動車。

許多學者認為，不同於傳統電池使用液態電解質，固態電池不僅有燃燒可能性較低，能量密度也比較高。不過研究人員指出，目前最大的問題在於「還沒找到理想的固體電解質」與「製作成本太高」。美國企業Solid Power正在設計了一款以硫化物作為電解質的電池，盼能於2028年擴大技術。

BBC》報導，為了製作出更永續的電池，科學家們也嘗試各式各樣的材料，甚至有研究人員考慮使用瓜子殼、種植玉米的廢棄物等材料來製作電極，但最大的問題都是成本與效率不相符，也很難達到商業化的規模。

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廢棄物 材料 科學家

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