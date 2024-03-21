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馬斯克Neuralink大腦晶片首例患者 單憑意念下棋

中央社／ 舊金山20日綜合外電報導

美國科技鉅子馬斯克（Elon Musk）的大腦晶片新創公司Neuralink今天進行網路直播，影片中可見首位大腦植入晶片的患者運用意念在網路上下西洋棋、玩遊戲。

29歲患者阿爾鮑（Noland Arbaugh）多年前遭遇一場潛水意外，肩膀以下癱瘓，他今天靠著Neuralink設備在他的筆電上玩西洋棋，並移動游標。大腦晶片尋求讓人們能夠單憑意念來控制電腦游標或鍵盤。

路透社報導，馬斯克上個月表示，阿爾鮑今年1月接受Neuralink植入晶片，能用意念控制電腦滑鼠。

阿爾鮑在馬斯克的社群媒體平台X直播影片中說道：「（晶片植入）手術超級輕鬆。我一天後就出院了，且沒有認知障礙。」

阿爾鮑表示，他先前基本上已經放棄玩「文明帝國VI」（Civilization VI）這款遊戲了，「各位（Neuralink）給了我重拾遊戲的能力，還讓我一連玩了8個小時」。

阿爾鮑在說明自己對這種新技術的體驗時指出，它「並不完美」，且「遇到一些問題」。

他補充表示：「我不希望大家認為這就是這趟旅程的終點，還有很多工作要完成，但這已經改變了我的人生。」

美國國家衛生研究院（National Institutes of Health,NIH）前神經工程學計畫主持人盧特維格（KipLudwig）表示，Neuralink所展示的並非一項「突破」。

他補充表示：「現在仍處於植入後極為初期的階段，Neuralink方面和受試者方面都需要進行大量學習，以最大程度地提高可實現的控制資訊量。」

儘管如此，盧特維格仍表示，這對患者來說依然是一項正面發展，因為他們能夠用植入晶片前無法辦到的方式與電腦互動。他說：「這確實是一個很好的開端。」

患者 網路直播 馬斯克

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