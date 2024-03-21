Fed利率決策／五度按兵不動 點狀圖仍顯示今年將降息三次

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
路透
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聯準會（Fed）在美東時間20日下午2時（台灣時間21日凌晨2時）結束一連兩天的政策會議，並發布會後聲明，宣布聯邦資金利率目標區間維持在5.25%~5.5%，從官員的利率預測可看出，他們仍預測今年將以每次1碼的步調，降息三次，

根據Fed決策會後公布的利率點狀圖，官員對2024年利率落點預測中位數是4.6%，和去年12月預測一樣。

對於2025年的利率預測中位數，從3.6%上調至3.9%。更長期來看，決策官員認為2026年時基準利率為3.1%，較去年12月預估的2.9%上調。

美國的國內生產毛額（GDP）方面，今年預估有望成長2.1%，較去年12月預測值1.4%增加0.7個百分點，2025年的GDP成長率則是2.0%。

至於通膨率預測，今年PCE指數年升率預估為2.4%，和去年12月時預測的一樣，明年則從2.1%上修至2.2%，今年失業率預測為4.0%，較去年12月預估的4.1%下修；明年也是4.1%。

美股三大指數從平盤轉為上漲，道瓊盤中漲125點或0.3%，標普500指數和那斯達克綜合指數分別漲0.3和0.5%。

Fed 成長率 指數

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