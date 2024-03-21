涉嫌竊取特斯拉機密 長居中國加拿大人在美被捕

德國之聲／ 德國之聲

（德國之聲中文網）美國聯邦檢察官本周二（3月19日）表示，兩名男子被指控利用從電動汽車制造商特斯拉竊取的商業機密在中國開展業務，並合謀將竊取的技術出售給臥底執法人員。

檢察官稱，一名居住在中國寧波的58歲加拿大公民在前往長島與假扮為商業人士的臥底特工會面時被捕。據媒體報道，另一名同樣受到指控的生意伙伴目前仍在逃。

為何被捕？

檢察官表示，該男子與其合作伙伴利用“總部位於美國的一家領先電動汽車公司”的商業機密開設了自己的業務。

檢察官沒有透露該美國公司的名稱，但表示該公司於2019年收購了一家位於加拿大的電池裝配線制造公司，而這兩名男子此前都曾受雇於該加拿大公司。特斯拉隨後成為該項技術的唯一所有者。

這一描述與特斯拉在2019年收購了位於加拿大安大略省列治文山電池制造公司Hibar Systems的情況相符。

在美國，串謀傳播商業機密（conspiracy to transmit trade secrets）的指控罪名一旦成立，最高可判處10年監禁。

紐約東區聯邦檢察官布雷恩·皮斯（Breon Peace）在與美國司法部和聯邦調查局官員發布的一份聲明中表示：“這兩名被告在中國建立了一家公司，公然竊取了美國公司的商業機密，並出售了用竊取得來的商業機密所開發的產品。這些商業機密對於制造電動汽車至關重要，研發成本高達數百萬美元。”

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