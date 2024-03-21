攜大陸減排甲烷 有進展

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國氣候變遷事務副特使杜克（Rick Duke）19日表示，美國與中國大陸在甲烷減排方面的合作有所進展，他也說中國大陸有機會在極低甚至零成本的情況下，削減大規模煤炭產業的甲烷排放量。

路透報導，美國和中國是全球溫室氣體排放量最大的兩個國家，杜克表示，美中正共同努力遏制甲烷排放。兩國去年成立相關工作小組，更廣泛的目標是要因應氣候危機。

他在日內瓦進行的甲烷論壇場邊告訴路透：「我們確實正在共同推動這項工作。鑒於兩國有很大的減排潛力，尤其在中國，這是巨大的機會。」

甲烷是助長氣候變遷的第二大禍首，僅次於二氧化碳，且在短期內會造成更強的暖化效應。但與其他溫室氣體相比，甲烷在大氣中的壽命較短，這意味著對甲烷採取行動可以更快產生效果。

杜克讚揚中國迄今在制訂甲烷減排目標上所做的努力，「甲烷減排是最快對氣候產生效益的方式。因此，讓全球排放量最大的國家透過巴黎協議的架構參與這方面的行動，極為重要。」

杜克表示，源自煤礦的甲烷排放，可在極低甚至零成本下消除，「我們非常期待中國大陸在這方面的潛力」。目前中國能源部門近90%的甲烷排放來自煤炭，而全國一半以上的電力來自煤炭。

氣候變遷 美國

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