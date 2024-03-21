降息周期來了 美元仍看升
彭博資訊報導，全球各大央行即將啟動2008年以來最同步的降息周期，才開始反彈的美元走勢，預料非但不會受到打壓，反而因此得到支撐。
華爾街原本預期聯準會（Fed）會展開一波急進降息，今年初押注G10貨幣對美元幾乎會全面走升。不料，DXY美元指數今年來不降反升約2%，美元兌主要貨幣大多升值。美元走升，反映出市場對Fed降息幅度的預測再度調整，也意識到不單只有美國央行降息。
彭博資訊分析經濟學家預測和國際清算銀行（BIS）的數據後估計，Fed在內的全球11家主要央行中，有時家將在今年下半年降息，歐洲、加拿大在內八家央行預料會跟隨Fed，在第2季開始降息，第3季還會有兩個加入。這是16年來一波同步程度最高的貨幣政策寬鬆周期。
彭博引述分析指出，每當80％以上央行同步寬鬆，美元平均每季會升值3％以上。這一次，美元預料會保持這種優勢，因為到今年底，Fed的政策利率，在主要已開發經濟體中除紐西蘭外仍是最高的。
美元逆勢看升，其實是更務實的論點，因為美國經濟游刃有餘而無衰退之虞，迫使市場縮減原本以為會急進降息的期望。與他國殖利率利差仍大以及美國股市也強，將持續吸引資金湧入，也都是推升美元的因素。
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