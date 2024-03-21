美制裁華為 擬擴大黑名單

知情人士透露，美國政府正計劃加強箝制大陸半導體業的力道，考慮制裁華為在大陸的晶片製造網絡，把與華為有關聯的大陸半導體業者，包括當地DRAM大廠長鑫存儲一併納入貿易黑名單。

對於長鑫存儲可能遭美制裁，業界認為，若成真，有望削減該公司在記憶體產業上的力道，有助DRAM市況持續反彈，對南亞科、威剛、華邦等台灣DRAM相關廠商營運有利。

美國圍堵並遏制大陸人工智慧和半導體發展不遺餘力，此舉標明華盛頓更加大制裁力道，堵住某些關鍵陸企利用當前出口限制的漏洞，不過儘管華為已經受到美國制裁，但發展上仍然頗有進步，像去年便生產一款智慧手機處理器，美方原本以為華為無此能力。

彭博資訊報導，華為儘管早在2019年就被納入實體清單的貿易黑名單，但去年仍推出一款7奈米智慧手機處理器，震撼華府政界，引發國會要求加強圍堵，補上出口管制的漏洞。知情人士透露，可能受影響的大陸企業，為多數先前被美國半導體產業協會（SIA）點名、是華為收購或建立的晶片業者，可能被列入黑名單的公司包括芯恩（青島）、昇維旭，以及鵬新旭（PST），美方也考慮把記憶晶片製造商長鑫存儲列入制裁。

除了實際生產晶片的公司，美方也可能制裁深圳的鵬進高科和新凱來兩家公司，理由是這兩家半導體設備製造商，可充當協助華為取得受管制設備的代理人。知情人士說，美方還沒做出最後決定。目前還不確定美國官員何時會做出最後決定，時機很可能取決於美中關係好壞，但雙方近幾個月一直致力改善雙方關係。美國財政部長葉倫今年將再度訪問中國大陸，美方也討論安排總統拜登和中國國家主席習近平今春的電話會談。

Jefferies分析師李裕生認為，長鑫存儲被列為潛在目標後，美方把更多陸企納入實體清單，是高度可能的事件，「容易執行與說明正當性，美國也將進一步封鎖，讓特定關鍵陸企無法再運用現有出口管制的漏洞」。