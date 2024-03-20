美國公債的放空押注大增 交易員深怕聯準會給降息潑冷水

債券交易員正加大美國公債的空頭押注，並買進衍生性商品以便在市場出現拋售時得以自保，調整步伐以應對萬一聯準會壓抑市場對今年降息的預期。

聯準會周二幾乎肯定會維持利率不變，但交易數據表明，市場愈來愈擔心，最新預測將顯示聯準會在放鬆貨幣政策上更加小心翼翼。

根據Sit Investstment Associates資深投資組合經理bryce Doty送給客戶的報告，債市正為周三聯準會釋出偏鷹訊息做好準備。

隨著聯準會大幅寬鬆政策的預期減弱，債券殖利率走升，給投資人帶來新的損失。去年12月底，期貨交易員的定價基本上確定聯準會將在周三會議開始降息，到今年底共降息約六次。此後，交易員重新評估前景，預期2024年會降息三次。但最新數據顯示，決策者預計降息次數會更少。這可能引發另一輪債券拋售。

Jefferies資深經濟學家Tom Simons預計，決策者的預估中值會顯示，今年底的基準利率在4.88%左右，這意味只降息兩次，每次1碼。