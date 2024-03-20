標普500指數再創新高 市場關注Nvidia和Fed決策

美國股市三大指數周二收復早盤跌勢，收盤連續二日上漲，炙手可熱的晶片供應商輝達（Nvidia）逆轉早盤跌勢，投資人一面等候聯準會（Fed）周三結束為期兩天的政策會議，尋找利率政策的動向。

標普500指數上揚29.09點，漲幅0.6%，報5,178.51點，創下歷史新高；道瓊工業指數上漲320.33點，漲幅0.8%，收在39,110.76點；那斯達克綜合指數上漲63.34點，漲幅0.4%，收在16,166.79點。

費城半導體指數下跌0.9%，台積電ADR跌1.3%。

美國10年期公債殖利率從周一的4.339%跌至4.296%。

輝達止跌回升，收盤上漲1%，該公司發表其備受期待的Blackwell B200 人工智慧（AI）的定價和出貨計畫，輝達說新晶片速度可能比目前的晶片快30倍。

Wedbush Securities 駐洛杉磯的股票交易董事總經理Michael James將周二上漲歸功於輝達逆轉跌勢後，市場信心好轉，並持續看好經濟走向。

蘋果、微軟、亞馬遜、輝達等超大型科技股對周二標普500指數的點數漲幅貢獻最大，但也有策略師預計美國股市上漲家數將擴大。花旗分析師ScottChronert表示，今年迄今為止，標普500指數有超過三分之二的成分股實現正回報。

美銀全球研究的美國股票和量化策略負責人Savita Subramanian周二上午接受彭博電視訪問時說：「在Fed真正開始降息之前，我認為大型股更安全。」

市場焦點轉向Fed周三的利率決定，屆時決策者也將發布最新的利率預測。主席鮑爾還將在會後舉行記者會，有機會重塑投資人的預期。自今年開始以來，交易者對未來降息前景的預期已經大幅減弱。

芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，因通膨數據偏強，市場已將6月首度降息的押注從上周初的約69%降至約59%。

Cetera Investment Management財務長 Gene Goldman表示說：「投資人樂觀認為，Fed周三不會給我們帶來太大的意外，我們認為仍有可能降息三次。」

Susquehanna衍生品策略聯席主管Chris Murphy表示，市場預期終於符合Fed一直以來傳遞的信息，「但通膨數據略高，我認為市場面臨的風險是鮑爾可能以此為契機進一步抑制降息預期」。

道瓊工業指數漲勢居於領先，受益家得寶上揚2%，以及麥當勞和蘋果上漲超過1%。

加密貨幣交易所營運商Coinbase Global急跌近4%，而礦商Riot Platforms下跌近3%，跟隨比特幣下滑5%的跌勢。

MicroStrategy急挫5.7%，此前該公司宣布已完成6.0375億美元的可轉債發行，這是一周內第二次，所籌資金將用於購買比特幣。

AI伺服器製造商美超微大跌近9%，該公司宣布將發售200萬股股票，可能籌集約20億美元的資金。不過，彭博盤後報導，美超微已延後交易。

受到輝達GTC大會激勵，戴爾上漲0.8%。據彭博估算，戴爾創辦人戴爾3月6日以來趁股價上漲之際幾乎每日賣出持股，價值4.65億美元。

輝達AI晶片的競爭對手大跌，超微（AMD）和英特爾（Intel）分別下挫4.8%和1.6%。

Spire Global大漲30.4%，該公司宣布與輝達合作進行人工智能驅動的天氣預測。

聯合利華(Unilever) ADR上漲2.8%，這家消費品巨頭表示，計劃分拆旗下擁有Ben & Jerry's品牌的冰淇淋部門。