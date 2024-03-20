華郵：陸產能傾銷全球 加劇美歐緊張

華盛頓郵報報導，中國工廠產能過剩，正向全球市場大量輸出商品，或有助美國降低通膨，但也對美國製造業及歐洲汽車業帶來威脅，恐使中國與美歐再陷貿易緊張。

報導說，經濟學家指出，中國工廠正向全球市場大量輸出汽車、家電、電腦晶片和電子產品，為中國與美歐新一輪貿易緊張情勢揭開序幕。

中國的產出遠高於國內需求，尤其是在房地產泡沫對經濟構成壓力的情況下，中國商品價格正在下跌。美國勞工部勞工統計局十五日表示，美國今年二月從中國進口的成本和去年同期相比減少百分之三點一。

這有助美國聯準會對抗通膨，但這些廉價中國商品恐令美國製造商的銷售付出代價，並對拜登政府盼在選舉年增加工廠就業人數的希望帶來威脅。中國國家統計局公布，今年一至二月全國規模以上工業增加值年增百分之七。

前歐巴馬政府時期財政部官員、經濟學家賽瑟表示：「中國在一系列產業產能不斷擴大，有些具戰略性，其它則是美國和歐洲的重點產業。這正引發緊張局勢。世界其他地方也希望生產製成品。」

中國過去幾年投資新工廠，以滿足美國消費者疫情期間對進口商品的大量需求，並發展其視為至關重要的高科技產業，例如電動車及電池。

隨著中國在全球製造業主導地位增強，汽車製造商正面臨巨大風險，尤其是歐洲汽車製造商。近幾年，原本默默無聞的中國汽車產業已脫穎而出，在汽車出口方面已超越德國。

歐洲官員本月指稱，當前貿易調查已發現「充分證據」，顯示中國對電動車生產的補貼方式恐傷害歐洲汽車製造商。